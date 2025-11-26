scorecardresearch
 

Feedback

Kark Tarot Rashifal 26 November 2025: कर्क राशि वाले मेहनत से जीवन में पाएंगे अच्छी तरक्की, सेहत का खास ख्याल

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 26 November 2025: दूसरों की सहायता से अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को समाप्त किया जा सकता हैं. इसके लिए सामने वाले से बात सकते हैं. जीवनसाथी के अतीत के बारे में जान सकते हैं.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- Knight of pentacles

कहीं अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं. कुछ समय पूर्व कठिन मेहनत के बाद कुछ कार्यों को पूरा कर पाए है. अपनी सफलता से इस समय संतुष्टि नहीं मिल पा रही हैं. हो सकता हैं, कि सफलता आपकी अपेक्षानुसार नहीं हो. इस समय थोड़ा जल्दबाजी न करें. कार्यों को थोड़ा विश्राम दिया जा सकता हैं. अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे. जल्द ही परिवार में किसी सदस्य के विवाह की पूरी जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाएं. इस विवाह को सफल बनाना अब  आपकी जिम्मेदारी हैं. इस समय किसी भी अवसर को प्राप्त करने के लिए उस पर छलांग न मार देगा. बल्कि धैर्य पूर्वक कार्य को प्राप्त करने का प्रयास आपके लिए अच्छे अवसर का चयन करने में मदद करेंगे. पारंपरिक विचारधारा और परंपरागत मार्ग से हटकर कार्य किए जा सकते हैं. यदि जोखिम उठाना पसंद नहीं हैं. तो आगे जीवन में अच्छी तरक्की के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगी. दूसरों की सहायता से अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को समाप्त किया जा सकता हैं. इसके लिए सामने वाले से बात सकते हैं. जीवनसाथी के अतीत के बारे में जान सकते हैं. सामने वाले के साथ आपके बिगड़े हुए संबंध उसके अतीत को किसी दु:खद स्थिति के कारण हो सकता हैं. किसी भी तरह की परेशानी का सामना करने से उत्पन्न भय की अनुभूति और कार्य के प्रति आलस्य आपको एक बेहतर सफलता से दूर कर सकतीं हैं. पूर्ण धैर्य और संयम के साथ का कार्यों को अंजाम दे. किसी के साथ ईर्ष्या आपको धनहानि दे सकती हैं. सामने वाले की देखदेखी पैसों की फिजूलखर्ची न करे. काफी समय से खांसी की समस्या बनी हुई हैं. चिकित्सक से मिलकर उपचार शुरू करें. हो सकता हैं, कि स्वास्थ्य होने में थोड़ा समय अधिक लगे. इस बात से विचलित न हो. जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखें. संतान को बुरी संगत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement