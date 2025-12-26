scorecardresearch
 
Kark Tarot Rashifal 26 December 2025: कर्क राशि वाले व्यवहार में रखें धैर्य और संयम, किसी के साथ अपशब्दों का ना करें प्रयोग

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 26 December 2025: किसी की अपेक्षा के चलते खुद को परेशानी में न डालें. कार्यों को पूरा करते समय जानकारियां जरूर लें. ताकि बाद में गलतियां न हों. पुरानी गलतियों से सबक लें.

कर्क (Cancer):-
Cards:- Two of cups

प्रिय को विवाह का प्रस्ताव दे सकते है. परिजनों को अपने प्रेम संबंध के बारे में बताये. इस बात से सभी लोग थोड़े नाखुश हो सकते हैं. धैर्य और संयम से स्थिति का सामना करें. व्यवसाय में साझेदार के साथ रिश्ते बेहतर होंगे. व्यवसाय को आगे बढ़ाने के अवसर जल्द ही प्राप्त हो सकते है. इस व्यवसाय से दोनों की आर्थिक स्थिति बढ़ने के साथ के प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी. भाषा में सरलता और नम्रता लेकर आएं. अपशब्दों का प्रयोग बातचीत करते समय ना करें. कई बार आपकी अच्छी खासी छवि इन अपशब्दों के कारण खराब हो सकती है. इस बात का ध्यान रखें. कार्य को पूरा करने के लिए दूसरों की निर्भरता कम करें. किसी की अपेक्षा के चलते खुद को परेशानी में न डालें. कार्यों को पूरा करते समय जानकारियां जरूर लें. ताकि बाद में गलतियां न हों. पुरानी गलतियों से सबक लें. संतान के साथ रिश्ते को बेहतर बनाएं. उनकी परेशानियों को समझें. हमेशा उनको डांटे की आदत में बदलाव लाएं. 

स्वास्थ्य: नींद की कमी के चलते सिर में काफी दर्द रहने हो सकता है. पर्याप्त विश्राम करें. 

आर्थिक स्थिति: दूसरों के देखा देखी व्यर्थ के खर्चे  कर्ज की राह पर ले जा सकते हैं.  

रिश्ते: अपने बचपन से जुड़े कुछ लोगों से मुलाकात अतीत की सुखद यादों में ले जा सकती है. 

