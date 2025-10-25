Kark Tarot Rashifal 25 October 2025: धन निवेश कर सकते हैं, खान-पान पर ध्यान दें

कर्क (Cancer):-

Cards:- The Hanged Man

जीवन में जो भी कुछ परिवर्तन आते हैं. उन्हें एक तरह से पिछले जीवन की मृत्यु के बाद आने वाले परिवर्तन के अनुरूप ही समझा जा सकता हैं.अचानक से जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव आते नजर आएंगे. कार्य क्षेत्र में किसी नए अधिकारी के आगमन से वातावरण में एक नया उत्साह नजर आ सकता है सामने आने वाला व्यक्ति काफी युवा और ऊर्जावान व्यक्तित्व का होगा.इस व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में आने के बाद कुछ नए बदलाव आपको देखने नजर आ सकता हैं.इन बदलावों के अनुसार खुद को डालने में थोड़ा सा समय लग सकता है.परिवार में आए बदलाव कुछ कठोर निर्णय लेने को मजबूर कर सकते हैं.

संतान की गलत संगत और अपने जीवन के प्रति लापरवाही आपको चिंतित कर सकती हैं.सामने वाले का रुझान अपने भविष्य की तरफ ना होने के कारण आप उसके खिलाफ कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं. जिसके चलते आपको उसकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. इन निर्णय को परिवर्तित करना आपके लिए भी संभव नहीं होगा. इसलिए सोच समझकर निर्णय लें. कोई भी ऐसा निर्णय न ले जो आगे चलकर आपके पछताने का कारण बन जाएं.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और पर्याप्त नींद ना लेने के कारण आपका खान-पान और दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो सकती हैं.इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: किसी नई योजना में धन निवेश करते समय आपको सभी जानकारियां ले लेना चाहिए.

रिश्ते:कार्य क्षेत्र में ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें. जो आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं.



