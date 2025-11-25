Kark Tarot Rashifal 25 November 2025: फिजूल खर्चों पर नियंत्रित कर सकते हैं, धन के संचय पर फोकस रहेगा

कर्क (Cancer):-

Cards:- Two of pentacles

अपनी आर्थिक स्थिति और खर्चों के बीच तालमेल दिखाने का प्रयास कर सकते हैं. दूसरों के देखा देखी कुछ ऐसी चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं. जिनकी आवश्यकता आपको नहीं होगी. ऐसी स्थिति में आप अपने आमदनी से अधिक खर्च कर सकते हैं. इस समय अपने जीवन के कई पहलुओं पर संतुलन बिठाने का प्रयास कर रहे हैं. आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी कार्यशैली में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं. यह संभव है, कि आप जीवनसाथी के लिए नौकरी का प्रयास करें. जीवनसाथी की काबिलियत और योग्यता को देखते हुए परिजनों से उसकी नौकरी करने की सहमति प्राप्त करने लेकर प्रयास में सफल हो सकते हैं.

जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने की आपकी अभिलाषा सिर्फ आपकी आमदनी से पूरी नहीं हो पा रही है. इसके चलते आप परिजनों के साथ एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने की बात कर सकते हैं. इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप अपने पुराने घर को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने की अनुमति अपने परिजनों से प्राप्त कर सकेंगे. जल्द ही धीरे-धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार आता नजर आने लगेगा. इससे जीवन में नया जोश और उमंग आता नजर आएगा.

स्वास्थ्य: नाक की हड्डी बढ़ने के कारण आपके चेहरे में विकृति आ सकती है. इस समस्या को दूर करने के लिए चिकित्सक शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को पहले से और अधिक मजबूत बनाने के प्रयास धीरे-धीरे सफल होते नजर आ रहे हैं. इस समय अपनी फिजूल खर्ची को नियंत्रित कर सकते हैं.

रिश्ते: आपका जीवनसाथी एक काबिल व्यक्ति है. उसकी काबिलियत पर आप विश्वास कर सकते हैं.

