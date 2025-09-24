scorecardresearch
 

Feedback

Kark Tarot Rashifal 24 September 2025: कर्क राशि वालों का समाप्त हो सकता है विवाद, जीवन में बढ़ सकता है तनाव

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 24 September 2025: कुछ लोग आपकी सफलता पर हमेशा संदेह करते रहे हैं. किंतु आपके कार्य की सफलता उनको गलत साबित कर सकती हैं.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- Seven of Pentacles 

कार्य की सफलता के बाद आपको जो पारितोषिक प्राप्त हो रहा है.  हो सकता हैं, कि वह आपके अनुमान से कम हो या आपकी मेहनत के अनुरूप न हो. इस बात से मन में असंतुष्टि हो सकती है.  कुछ लोग आपकी सफलता पर हमेशा संदेह करते रहे हैं. किंतु आपके कार्य की सफलता उनको गलत साबित कर सकती हैं. आप साबित करेंगे, कि आप हर जिम्मेदारी का निर्वहन भली भांति  कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आप अपनी उन्नति से असंतुष्ट हो सकते हैं.  साथ ही आपकी वित्तीय स्थिति भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है. इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए बेहतर तैयारी के साथ अपनी निराशा पर काबू पाकर पुन: प्रयास करना आवश्यक है. आप देखेंगे कि इससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं. अब तक आपने बहुत मेहनत की है. किंतु और बेहतर करने के लिए आपको दीर्घ अवधि की योजनाएं बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है. छोटी सी सफलता मिलने से ही बहुत ज्यादा खुश ना हो जाए.  आपके लिए इस समय थोड़ी सी भी असावधानी आपको बड़ी सफलता की शिखर तक पहुंचने से वंचित कर सकती है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: कार्य की सफलता या असफलता को लेकर दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर ना डालें.  इस तरह आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा सकती है. और आप अवसाद के गर्त में जा सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशि वालों को मिल सकते हैं अच्छे परिणाम, सेहत का रखना होगा ख्याल 
वृषभ वालों के बढ़ सकते हैं खर्चे, खुद को कर सकते हैं अकेला महसूस 
मेष वालों को बिजनेस में मिलेंगे अनुकूल परिणाम, न करें ये एक गलती 
मीन राशि वालों का दिन बीतेगा सकारात्मक, जल्द से जल्द जीवन में आएगी खुशखबरी 
कुंभ राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, जीवन में आएंगे लुभावने अवसर 

आर्थिक स्थिति: हो सकता है शुरू में किसी कार्य में अच्छा आर्थिक लाभ न प्राप्त हो. थोड़ा धैर्य रखिए. आगे चलकर अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है. 

रिश्ते: जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं. उनके साथ अपना व्यवहार मधुर रखिए. जिससे यदि वह आपके खिलाफ कार्य करने की मंशा रखें. तो उनके इरादों की भनक आपको मिल सकें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement