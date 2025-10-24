Kark Tarot Rashifal 24 October 2025: वरिष्ठ की सलाह लेंगे, धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं

कर्क (Cancer):-

Cards:- The Hierophant

इस समय आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं. जो गुरु या मार्गदर्शक के रूप में आपके जीवन को नई दिशा दे सकें.अभी तक आप जीवन में संतुलन कायम नहीं कर पा रहे हैं.जिस कारण आपके कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन का संतुलन बिगड़ गया हैं.इस समय आपको अपने अंदर झांक कर अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए. हमेशा सामने वाले में कमियां निकालना की आदत में बदलाव लाने का प्रयास करें.

कार्य क्षेत्र में आ रही किसी समस्या के निवारण के लिए आप अपने सहयोगी का सहयोग ले सकते हैं. इस समय किसी क्लब या समिति का सदस्य बन सकते हैं,अथवा किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्थाओं से संबंधित कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है. अपनी मनोस्थिति को स्थिरता प्रदान करने के लिए किसी धर्मगुरु अथवा वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लें और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करें. हो सकता हैं, कि आपका जीवन साथी आपकी समस्याओं का निवारण करने में सहायक रहे.

स्वास्थ्य: अपने खान-पान में थोड़ा सा बदलाव लाने का प्रयास करें. समय पर भोजन कर अपने स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता हैं

आर्थिक स्थिति: एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत आपके लिए लाभ प्राप्ति का साधन बन सकती हैं.

रिश्ते: अपने जीवन में दिखावटीपन ना लाएं. रिश्तों को महत्व देना सीखिए.

Disha Bhatnagar:

---- समाप्त ----