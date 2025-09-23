scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 23 September 2025: कर्क राशि वालों को अपने गुस्से पर रखना होगा नियंत्रण, सेहत का भी रखें ख्याल

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 23 September 2025: अपनी बातों में लेकर वह आपको इस कदर उलझा सकता है. कि आपको उससे बेहतर इंसान अपने आसपास नजर  ही ना आए. इस समय अपने आसपास के लोगों से सावधान रहें.

कर्क (Cancer):-
Cards:- The Tower

अपने जीवन की बागडोर किसी अन्य के हाथ में ऐसे ना सौंप दे. कि वह व्यक्ति आपकी भावनाओं और सोच समझ पर हावी होकर अपने अनुसार आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाएं.  जो आपके मान सम्मान के लिए घातक सिद्ध हो. ऐसा हो सकता हैं, कि इस व्यक्ति की मंशा आपके मान सम्मान को दूसरों के निगाहों में पूरी तरह गिरा देने की बनी हुई हो.  अपनी बातों में लेकर वह आपको इस कदर उलझा सकता है. कि आपको उससे बेहतर इंसान अपने आसपास नजर  ही ना आए. इस समय अपने आसपास के लोगों से सावधान रहें. यदि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा आपकी  परवाह करने की कोशिश कर रहा है या समय-समय पर आपको मदद कर रहा है.  तो ऐसे व्यक्ति की मंशा समझने का प्रयास करें. प्रिय के जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता है. जो आप दोनों के रिश्ते को खत्म करने की सोच लेकर आया हैं. उसकी इस सोच को बढ़ावा ना दें. यदि किसी कारणवश आपका प्रिय आपसे नाराज हो रहा है. तो कोशिश करें उसको समझने की. आपका गुस्सा और कटु स्वभाव इस समय उसे सामने वाले के और करीब कर देगा और उस व्यक्ति की गलत मंशा  सफल हो जाएगी. 

स्वास्थ्य: पूरे व्यसनों में पड़ कर आप अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं.  ऐसे लोगों की संगत से दूर रहें जो बुरे व्यसनों में आपको खींच रहे हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र के उकसाने पर काफी बड़ी धनराशि का जुआ या सट्टा खेल सकते हैं. इस खेल में आपकी हार होने की संभावना बन रही है. 

रिश्ते: यदि कोई आपके रिश्तों के बीच में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा हैं. तो ऐसे व्यक्ति से बचकर रहे. 

