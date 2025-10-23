Kark Tarot Rashifal 23 October 2025: कोई पुरानी चोट उभर सकती है, लोगों पर आंख बंद करके भरोसा न करें

कर्क (Cancer):-

Cards:- Five of swords

हो सकता हैं,कि किसी व्यक्ति को अपना बनाने के लिए आप कुछ ऐसे कदम उठा लें. जो कि अनैतिक हो. इस स्थिति में आप सामने वाले की भावनाओं को कोई महत्व नहीं देंगे. इस कार्य को करते समय आप इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं. किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में करना आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता हैं. हो सकता हैं, कि आप इस स्थिति में उस व्यक्ति की मित्रता को भी न खो दें. जबरदस्ती से हासिल की गई जीत आपको दु:ख दे सकती हैं.

कार्यक्षेत्र में आपका कोई निर्णय आपके विरुद्ध हो सकता हैं. जिसके चलते आपको योजना से बाहर होना पड़ेगा. ऐसी स्थिति में आप यह महसूस करेंगे कि आपने आगे कदम क्यों बढ़ा दिए. ऐसे कुछ लोग जो आपसे ईर्ष्या करते हैं. वह आपके खिलाफ कुछ ऐसी अफवाहें फैला सकते हैं. जो अधिकारियों के समक्ष आपकी गलत छवि को प्रस्तुत कर सकती हैं. इस समय आपके कुछ गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं. एक तरह से ये दबे हुए कुंठित लोगों का सामने आना हो सकता हैं. जिससे आप सावधान और सतर्क रह सकते हैं.

स्वास्थ्य: काफी समय पूर्व लगी किसी चोट का दर्द फिर से उभर सकता है. जिसके कारण आपको कार्य से अवकाश लेना पड़ेगा.

आर्थिक स्थिति: अपने पैसों को मित्र की विश्वास पर किसी योजना में निवेशित करने पर विचार कर सकते हैं.

Advertisement



रिश्ते: लोगों के साथ जबरदस्ती रिश्ते बनाने की कोशिश ना करें. हो सकता हैं, कि सामने वाला आपके साथ वह भावनाएं न रखता हो.

---- समाप्त ----