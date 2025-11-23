Kark Tarot Rashifal 23 November 2025: स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा

कर्क (Cancer):-

Cards:- Nine of swords

एक बड़ी समस्या के चलते आपके कार्य क्षेत्र में अधिकारियों द्वारा कुछ समय विश्राम करने की सलाह दी जा सकती है.इस समय आपको लेकर कुछ जरूरी जांचें चल सकती है. यह संभव है, कि आपके किसी करीबी द्वारा किया गया पैसों का गबन आपके ऊपर भी इस बात का आरोप लगा रहा है. हालांकि आप जानते हैं कि आपने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है.और ना ही आपको इस बात को लेकर किसी तरह का डर है. फिर भी अपने आसपास के वातावरण में चल रही सुगबुगाहट के चलते आप परेशान हो सकते हैं.

संतान की बुरे लोगों के साथ संगत आपको चिंता में डाल सकती है. सामने वाले को समझने के प्रयास करने के बाद वह किसी भी तरह की बात को समझने के लिए इस समय तैयार नहीं है. उस पर नजर रखने का प्रयास कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ कुछ समय अकेले में व्यतीत करने की योजना बना रहे हैं.लंबे समय से आप दोनों कार्य की अधिकता के चलते हैं कुछ भी समय साथ में नहीं बीता पाए हैं.

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्याओं के चलते भूख लगना बंद हो सकता है. चिकित्सक की सलाह के अनुसार भोजन को समय पर करने का प्रयास करेंगे.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक सामान्य बनी हुई है. किसी बड़े वाहन को खरीदने की इच्छा के चलते धान की व्यवस्था कर सकते हैं.

रिश्ते: लोगों के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करें.

---- समाप्त ----