scorecardresearch
 

Feedback

Kark Tarot Rashifal 23 August 2025: कर्क राशि वालों को वापस मिलेंगे उधार दिए पैसे, सावधानी बरतें

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 23 August 2025: आप अपने ऊपर ईश्वर की असीम कृपा को अनुभव कर सकते हैं. सभी बिगड़े हुए काम अब पूरे होते नजर आएंगे. मन में शांति और सुकून महसूस करेंगे.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-

Cards:- Ace of Cups

कार्य क्षेत्र में कुछ नए बदलाव आ रहे हैं. कुछ लोगों की अदला बदली अलग अलग विभागों में हो सकती हैं. हो सकता हैं,कि आपको पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना भी प्राप्त हो जाए. कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे. नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए उत्तम समय हैं. थोड़े से प्रयास से ही अच्छी सफलता मिल सकती हैं. प्रिय के साथ मधुर स्मृतियां बना सकते है. यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम की चिंता हो रही हैं. तो वहां भी अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी. आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां रही हो. उनसे आपने काफी कुछ सबक किया हैं. आगे के जीवन में आपको उनसे काफी कुछ फायदा मिल सकेगा. यदि कोई संबंध लंबे समय से टूटा हुआ है. तो उसको सही करने के लिए प्रयास कर सकते हैं. आप अपने ऊपर ईश्वर की असीम कृपा को अनुभव कर सकते हैं. सभी बिगड़े हुए काम अब पूरे होते नजर आएंगे. मन में शांति और सुकून महसूस करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, सेहत ध्यान रखें 
वृष राशि वालों को हो सकता है अपार धन लाभ, जानें कैसा रहेगा दिन 
मेष राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जल्दबाजी से बचें 
मीन वालों के परिवार में होगी अनबन, सेहत का रखें खास ख्याल 
कुंभ राशि वालों को मिलेगी नई नौकरी, सहयोगी का मिलेगा साथ 
Advertisement

स्वास्थ्य: जीवनसाथी को हो रही स्वास्थ्य परेशानियों से अब काफी तनाव होने लगा हैं. किसी अन्य चिकित्सा पद्धति को अपनाने पर विचार कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति:काफी समय से रुके हुए किसी दुकान के सौदे में तेजी आ सकती हैं. इससे राहत की सांस लेंगे.

रिश्ते:प्रिय के बार बार कहने पर भी आप उसके साथ कही घूमने जाने की योजना नहीं बना रहे हैं. जिससे वो नाराज़ हो सकता हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement