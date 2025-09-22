Kark Tarot Rashifal 22 September 2025: कर्क राशि वालों पर कार्यों का बढ़ सकता है दबदबा, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

कर्क (Cancer):-

Cards:- Strength

जरूर से ज्यादा बड़बोलापन कार्य क्षेत्र में आपके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है. किसी से कुछ भी बोल देना लोगों के निगाहों में आपकी इज्जत को कम कर सकता है. इसके चलते आपको किसी दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जा सकता हैं. अपनी आगामी योजनाओं को दूसरों के साथ साझा ना करें. कुछ बातों को समय अनुसार साझा करना उस बात के महत्व को बढ़ा सकता है. और साथ ही दूसरों के निगाहों में आपकी इज्जत को भी कम होने से बचाता है. हो सकता हैं, कि आपके आसपास रहने वाला कोई व्यक्ति आपके चुप रहने को आपकी कमजोरी समझ ले और आप पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए डरा धमका कर दबाव डालें. ऐसी स्थिति में उसको अपने मनोबल और साहस का परिचय अवश्य दें. सामने वाले को यह समझ आना चाहिए. कि आप कमजोर नहीं है. बल्कि आप किसी भी तरह के बाद विवाद का हिस्सा बनने में कोई रुचि नहीं रखते हैं. ईर्ष्यालु लोग आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न कर सकते है. इन बाधाओं से होने वाले नुकसान को आपको ही सहन करना पड़ेगा. अतः अपने आसपास के वातावरण से सजगता बनाए रखें.

स्वास्थ्य: बार-बार बीमार पड़ने के बाद भी आप विश्राम नहीं कर रहे हैं. कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते आप बार-बार बीमार पड़ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी नए घर को खरीदने की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है. जल्दी आप उसे संपत्ति को खरीद कर अपने परिजनों को खुश कर सकते हैं.

रिश्ते: परिजनों और मित्रों के साथ आपके संबंध काफी मधुर है. आप परिवार और मित्रों का महत्व बहुत अच्छे से समझते हैं.

