Kark Tarot Rashifal 22 October 2025: किसी बड़ी मुसीबत में फंसने से बच सकते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखें

कर्क (Cancer):-

Cards:- Eight of swords

किसी बड़े विवाद के होने की संभावना से भयभीत हो सकते हैं. कुछ समय पूर्व आपकी अनबन किसी ऐसे व्यक्ति से हो गई होगी. जो काफी दबंग और प्रभावशाली है. इस बात की जानकारी मिलने से मन परेशान हो सकता हैं. साथ ही आप इस बात से भी डरे हुए हैं. कि कहीं सामने वाला आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें. किसी पर अतिविश्वास के चलते आप एक बड़ी मुसीबत में फंसने से बच सकते हैं. सामने वाला आपको बलि का बकरा बना सकता है.

अचानक से इस बात का पता चलने पर आप उस कार्य से अपने कदम पीछे हटा सकते हैं. जिसके चलते आप आर्थिक और मानसिक दोनों तरह के नुकसान से बच सकते हैं. इस समय अपनी आंखों पर बंधी हुई अति विश्वास की पट्टी को खोलने का प्रयास करें.

लोगों की बातों को समझना और उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही सामने वाले के साथ किसी ऐसे कार्य में साझेदारी करें. जो की सही हो. जीवनसाथी के अतीत से व्यक्ति की किसी भी बात पर विश्वास करने से पूर्व अपने जीवनसाथी से बात करना आप दोनों के लिए अच्छा होगा.

स्वास्थ्य: मौसम बदलने से हुए परिवर्तन से बचकर रहना आपको स्वस्थ रखेगा.

आर्थिक स्थिति: किसी कार्य की शुरुआत में थोड़ा सी धनराशि लगा सकते हैं. जल्द ही इस कार्य में लाभ मिलता नजर आएगा.

रिश्ते: परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं. सभी लोग इस आनंद में यात्रा से उत्साहित होंगे.

---- समाप्त ----