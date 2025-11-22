Kark Tarot Rashifal 22 November 2025: कर्क राशि वालों को नौकरी परिवर्तन में होगा फायदा, मानसिक तनाव से मिलेगी राहत

कर्क (Cancer):-

Cards:- Ace of pentacles

जल्द ही आपको और अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है. जिससे आप अपनी मेहनत के बल पर सुख सुविधा और हर तरह की समृद्धि को अर्जित कर पाएंगे. आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं, कि जैसे इस समय प्रकृति पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान है. तथा कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर आपकी मदद करने का प्रयास कर रही है. इस समय कार्य क्षेत्र में आने वाली कठिन परिस्थितियों का समाधान आप आसानी से करने में खुद को सक्षम महसूस कर रहे हैं. जीवनसाथी के साथ अभी तक जिस भी तरह के तनाव में आपका रिश्ता आ चुका है. उस में भी अब राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है. किसी बड़ी संपत्ति को खरीदने की लंबे समय से मन में इच्छा बनी हुई है. इसके चलते अपने परिजनों से बात करने का प्रयास कर सकते हैं. हो सकता है, कि सभी लोग आपस में मिलकर उस संपत्ति को खरीदने कि आपकी इच्छा पूरी कर लें. मन में आध्यात्मिक विचारों की बढ़ोतरी हो सकती हैं. इस समय परिस्थितियों की सकारात्मक के चलते आप अपने भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति की स्थिरता को सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं. यदि नौकरी में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जल्द ही नौकरी में परिवर्तन के साथ अच्छे वेतन वृद्धि की प्राप्ति होने की संभावना नजर आ रही है. बशर्तें इस नौकरी को प्राप्त करने के आपके प्रयास सकारात्मक हो. परिवार में किसी नन्हे शिशु के आगमन से वंश वृद्धि भी हो सकती है.

स्वास्थ्य: गर्भवती स्त्री अपना ख्याल सजगता से रखें. इस समय किसी भी तरह का मानसिक तनाव गर्भपात की स्थिति ला सकता है.

आर्थिक स्थिति: अपनी निजी संपत्ति को व्यवसाय संपत्ति में बदलने की सोच को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं. इस तरह आप आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें. किसी भी तरह का तनाव रिश्तों में और अधिक दूरी ला सकता है.

