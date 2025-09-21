Kark Tarot Rashifal 21 September 2025: कर्क राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, वाद विवाद से बचें

कर्क (Cancer):-

Cards:- Temperance

जल्दबाजी में कार्य करने की आदत आपके कार्यों को बार-बार असफल बनाती जा रही है. जिस कारण आपके कार्य क्षेत्र में आपको सही से कार्य करने की चेतावनी दी जा सकती हैं. किसी की सलाह से आप अपने सभी कार्यों का आकलन करेंगे इस स्थिति में आप इस बात को महसूस कर सकते हैं. कि धैर्य,शांति और आत्मविश्वास के साथ किया गया कार्य धीरे-धीरे ही सही लेकिन सफलता जरूर दिलाता है. अपने व्यवहार में बदलाव ले सकते हैं. धैर्य और संयम के साथ कार्यों को धीमी गति से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे. जल्द ही आप पाएंगे कि कार्यों की गति तेज होने लगी है. आप में आए बदलाव को कार्य क्षेत्र में सभी लोगों द्वारा सराहा जाएगा. साथ ही सहयोगियों द्वारा आपके कार्य को सही समय पर पूरा करने में मदद भी की जा सकती है. इस समय जीवन से अनावश्यक चीजों को बाहर निकले. जो रिश्ते,लोग या कार्य आवश्यक है. उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें. पुराने विचारों या नजरिए से निजात पाने का समय आ गया है.

Advertisement

स्वास्थ्य: उंगली में लगी चोट ठीक होने का नाम नहीं ले रही है. इसके चलते चिकित्सा में कुछ जरूरी जांचे करवाने की सलाह दी है. चिकित्सक ने मधुमेह होने की संभावना जताई हैं.

आर्थिक स्थिति: जीवन में कुछ कड़वे अनुभवों के चलते काफी धन की हानि सहन करी होगी. इस हानि को लाभ बदलने के लिए धन कमाने के कुछ नए विचारों पर कार्य कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी रिश्ते की शुरुआत लड़ाई से होने के कारण सामने वाले के साथ रिश्ते थोड़े कड़वाहट भरे हो सकते हैं.

---- समाप्त ----