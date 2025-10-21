Kark Tarot Rashifal 21 October 2025: संपत्ति खरीद सकते हैं, रिश्ता मजबूत होगा

कर्क (Cancer):-

Cards:- Three of swords

यह समय आपके लिए अति कष्ट कारक हो सकता हैं.ऐसी संभावना है. कि आपको आपके अपने ही कोई ऐसी हानि पहुंचा सकते हैं. जिसमें मृत्युतुल्य कष्ट होने की संभावना बन सकती हैं.आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंच सकता हैं. इस स्थिति के होने के संकेत आपको कुछ समय पूर्व से मिलने शुरू हो चुके होंगे. किंतु आपने इस बात को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया. जिसके चलते अचानक से इतना बड़ा आघात आपको पहुंच सकता है. कोई ऐसा रिश्ता जो आपका बहुत नजदीकी था.

उसके टूटने से आपको सदमा लग सकता है. यह आपके हृदय को दोहरा आघात दे सकता हैं.ऐसे समय में धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगा. यदि आप सावधान रहे. तो धैर्य से जीवन का अंधेरा भी छटेगा और आप अपने जीवन को रोशनी से परिपूर्ण पाएंगे. इस बात को भी समझने का प्रयास कीजिए. कि कई बार संबंधों में आई हुई दूरी उसे संबंध को बहुत अधिक मजबूती प्रदान कर देती हैं .इस दूरी से आप एक दूसरे के महत्व को समझ सकते हैं. इस समय आप अपना झुकाव आध्यात्मिक की.तरफ होता हुआ पा सकते हैं कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं. जो आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित हो.

स्वास्थ्य: गले में खराश और नाक का बार-बार बंद होना आपको सांस लेने और बोलने चलने में परेशानी अनुभव कर रहा है. इस समय गर्म चीजों का सेवन आपको लाभ दे सकता हैं.

Advertisement

आर्थिक स्थिति: एक छोटी सी व्यावसायिक संपत्ति को खरीदने का प्रयास कर सकते हैं.इस संपत्ति का उपयोग किराया प्राप्त करने के लिए करेंगे.

रिश्ते: हो सकता है कि आप जिस रिश्ते को इतना महत्व दे रहे हैं.सामने वाला उसी रिश्ते का उपयोग अपने किसी स्वार्थ के लिए कर रहा हैं.

---- समाप्त ----