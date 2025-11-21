scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 21 November 2025: कर्क राशि वाले आर्थिक चुनौतियों का करेंगे सामना, नए प्रेम संबंधों की होगी शुरुआत

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 21 November 2025: आपको हर विपरीत परिस्थिति में कार्य को सफल बनाना पड़ सकता हैं. इस समय स्वभाव में बचपने को कम करके गंभीरता लाने का प्रयास करें. जरूर से ज्यादा जोखिम पूर्ण स्वभाव आपके कार्यों को प्रभावित कर सकता है.

कर्क (Cancer):-
Cards:- The Fool

आप अपने जीवन को सामान्य नियमों में बांधकर नहीं चलते आए है. आपकी विचारधारा और दृष्टिकोण अन्य लोगों से भिन्न हो सकता हैं. काफी मेहनत के बाद मिली नौकरी से मन उत्साहित हो सकता है. इस समय आपको बेपरवाह होकर आसमान की तरफ न देखते हुए अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए बेहतर कार्य शैली के साथ अपनी सफलता की तरफ बढ़ने के मजबूत प्रयास करने होंगे. आप जरूर सफलता प्राप्त करेंगे. ऐसा आप विश्वास मन में बनाए हुए हैं. जल्द ही आप एक परियोजना में सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं.  जिसमें चुनौतियों के साथ जोखिम भी शामिल है. ऐसी स्थिति में अपनी सूझबूझ का सही इस्तेमाल करते हुए अपने सहकर्मियों के साथ सभी परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करना पड़ेगा. आपको हर विपरीत परिस्थिति में कार्य को सफल बनाना पड़ सकता हैं. इस समय स्वभाव में बचपने को कम करके गंभीरता लाने का प्रयास करें. जरूर से ज्यादा जोखिम पूर्ण स्वभाव आपके कार्यों को प्रभावित कर सकता है.  इस बात का हमेशा ख्याल रखें.  कि जोखिम के साथ सुरक्षा और सतर्कता दोनों जरूरी हैं.  किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती हैं. सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें.  अपने मित्रों के सामने अपने प्रेम का प्रदर्शन अपनी काबिलियत के रूप में ना करें.   इससे आपका प्रिय आपसे रूठ सकता है. 

स्वास्थ्य: खानपान की इसी चीजों के सेवन से दूर रहें. जिनसे आपको एलर्जी हो सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति: जरूर से ज्यादा खर्च करने की आदत पर थोड़ा नियंत्रण लगाएं. 

रिश्ते: प्रेम प्रदर्शन या शेखी बघारने की वस्तु नहीं हैं.  सामने वाले व्यक्ति को उचित इज्जत दीजिए.

