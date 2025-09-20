scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 20 September 2025: कर्क राशि वालों को मिल सकता है उदार दिया पैसा, लापरवाही से बचें

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 20 September 2025: कम समय में मिली अच्छी सफलता कार्य क्षेत्र में विरोधियों को बढ़ा सकती है. कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं. जो आपका शुभचिंतक बनाकर आपको नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हो.

cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क(Cancer):-

Cards:-Ace of Pentacles

यदि नौकरी की तलाश लंबे समय से करते आ रहे हैं. तो जल्द ही एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. यह भी हो सकता हैं, कि नौकरी में आपको मनचाही वेतन वृद्धि भी मिले. आने वाले समय में अच्छे अवसर की प्राप्ति होने वाली है. जिसे आप अपनी मेहनत के बल पर सफल बना सकते हैं. कम समय में मिली अच्छी सफलता कार्य क्षेत्र में विरोधियों को बढ़ा सकती है. कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं. जो आपका शुभचिंतक बनाकर आपको नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हो. ऐसे लोगों के साथ अपने आगे की योजनाओं को साझा ना करें. हर व्यक्ति आपके हित में ही सोचेगा यह आवश्यक नहीं है. जब तक कोई योजना पूरी तरह तैयार ना हो जाए. उसके बारे में कोई भी जानकारी किसी अन्य के साथ साझा ना करें. यदि कोई व्यक्ति आपके मार्ग में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है तो वह अपने मुंह के बल गिरेगा. यदि परिजन किसी बात से आगाह कर रहे हैं. तो उनकी बात को अनसुना ना करें.

स्वास्थ्य: अत्यधिक धूम्रपान करने के चलते फेफड़ों की स्थिति खराब हो चली है. जिस कारण शरीर में संक्रमण बढ़ गया है.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया गया उधार सही समय पर वापस मिल सकता है. इस पेज का उपयोग परिवार के साथ विदेश भ्रमण पर खर्च करेंगे.

रिश्ते: जीवनसाथी की छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना आपके मन को प्रसन्नता देता है. इससे सामने वाले के साथ आपके रिश्तों की मधुरता और मजबूती बढ़ती जा रही हैं.

 

