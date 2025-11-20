Kark Tarot Rashifal 20 November 2025: गलतियों पर पर्दा ना डालें, खरीदारी कर सकते हैं

कर्क (Cancer):-

Cards:- The Hermit

कभी-कभी ऐसे लोग जिन्हें आप ज्यादा महत्व नहीं देते हैं. या जिनके साथ आप अपने रिश्तों को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते हैं. वह लोग आपके कई कार्यो में आपके सहायक बन जाते है. इस समय किसी कार्य को आप अपनी सकारात्मक सोच से पूरा करने का प्रयास करते हैं. तो उसमें निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी. अपने लक्ष्य की और दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे बढ़ाना आपको एक अच्छी सफलता की प्राप्ति कराएगा.अपने कार्यों का समय-समय पर अवलोकन करते रहना चाहिए.चाहे आपने उसमें कितनी भी सफलता प्राप्त की हो.

इससे आप अपने कार्यों मैं होने वाली गलतियों या कमियों को समझ सकते हैं. इस बात का घमंड ना करें.कि आप अपने जीवन में किसी तरह की कोई गलती नहीं कर रहे हैं.हो सकता है, कि आपने अपने चारों तरफ एक ऐसा घेरा निर्मित कर लिया हो.जिसके अंदर आप अपने खिलाफ किसी की भी कोई भी बात सुनने को तैयार ना हो.और साथ ही अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हो.दोनों ही स्थिति आपके आगे के भविष्य के लिए काफी खतरनाक साबित होंगी.लोगों की बातों को हमेशा अनसुना ना करें. यदि कोई बार-बार आपको आपके कार्यों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दे रहा है.तो उसकी बात को समझने का प्रयास अवश्य करें.

स्वास्थ्य: कोई ईर्ष्यावश आपको ऐसी वस्तु खिला सकता है.जिससे कि आपको एलर्जी हो.जिसके कारण आपको पेट में काफी तकलीफ हो सकती है.किसी भी नई चीज को खाने से पूर्व उसके बारे में जानने की कोशिश जरूर करें.

आर्थिक स्थिति: किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए समय उत्तम है.दोनों ही स्थिति में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है.

रिश्ते: प्रिय के साथ विवाह के लिए इस समय मना कर सकते हैं.सामने वाले को इस मना के पीछे छुपे कारण को समझने की कोशिश करना चाहिए.

