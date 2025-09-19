scorecardresearch
 

Feedback

Kark Tarot Rashifal 19 September 2025: धन चोरी हो सकता हैं,थोड़ा सावधान रहें

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 19 September 2025: किसी बड़े के समझने पर इस विवाद को आगे न बढ़ने देंगे.जल्द ही सामने वाले की सच्चाई सामने आने से दोनों को अपनी सोच पर अफसोस हो सकता हैं.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-

Cards:-The Devil

दूसरे के पैसों को देखकर उन्हें हथियाने की कोशिश आपके नकारात्मक पहलू को दर्शा सकती हैं.लालच न करें.जितना भी मिले उसमें प्रसन्न रहें.या फिर मेहनत से अच्छा प्रतिफल प्राप्त करें.इस समय आपके लिए काफी कठिन परिस्थितियों को लेकर आ रहा हैं.स्थिति इतनी गंभीर भी हो सकती हैं. कि आपको ईश्वर के अलावा कोई भी सहारा नजर न आएं.इस स्थिति में अपने धैर्य और संयम को बनाने रखने की जरूरत पड़ेगी.हिम्मत हारने से कार्य में सिर्फ असफलता हासिल ही होगी.किसी के साथ साझेदारी में किसी तीसरे व्यक्ति ने गलतफहमियां उत्पन्न कर दी है.इस कारण आपका अपने साझेदार से विवाद हो सकता हैं.इस विवाद का असर आपके व्यवसाय के ऊपर पड़ सकता हैं.किसी बड़े के समझने पर इस विवाद को आगे न बढ़ने देंगे.जल्द ही सामने वाले की सच्चाई सामने आने से दोनों को अपनी सोच पर अफसोस हो सकता हैं.शक के चलते जीवनसाथी के साथ काफी लड़ाई झगड़े हो सकते है.सामने वाले को समझाने की कोशिश अभी असफल हो रही हैं.इस बात को अपने परिजनों से साझा कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

बड़ा धन निवेश पूर्ण होने वाला है, खान पान मै परहेज रखें 
जरूरत से ज्यादा खर्चे ना करें, मानसिक तनाव बढ़ सकता है 
गलती को सुधार कर आगे बढ़ें, धन लाभ हो सकता है 
मीन राशि वालों की हर इच्छा होगी पूरी, खर्च पर रखना होगा धैर्य 
कुंभ राशि वालों को नौकरी में मिलेगी पदोन्नति, धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिलेगा 
Advertisement

स्वास्थ्य: हृदय रोग होने की संभावना चिकित्सक ने व्यक्त की हैं. किसी अन्य चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी से बेइमानी करके हड़पा हुआ धन चोरी हो सकता हैं.थोड़ा सावधान रहें.

रिश्ते: भाई के साथ उसके विवाह के लिए लड़की देखने जा सकते हैं.सभी लोग इस प्रस्ताव पर सहमति देने का विचार कर सकते है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement