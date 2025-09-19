Kark Tarot Rashifal 19 September 2025: धन चोरी हो सकता हैं,थोड़ा सावधान रहें

कर्क (Cancer):-

Cards:-The Devil

दूसरे के पैसों को देखकर उन्हें हथियाने की कोशिश आपके नकारात्मक पहलू को दर्शा सकती हैं.लालच न करें.जितना भी मिले उसमें प्रसन्न रहें.या फिर मेहनत से अच्छा प्रतिफल प्राप्त करें.इस समय आपके लिए काफी कठिन परिस्थितियों को लेकर आ रहा हैं.स्थिति इतनी गंभीर भी हो सकती हैं. कि आपको ईश्वर के अलावा कोई भी सहारा नजर न आएं.इस स्थिति में अपने धैर्य और संयम को बनाने रखने की जरूरत पड़ेगी.हिम्मत हारने से कार्य में सिर्फ असफलता हासिल ही होगी.किसी के साथ साझेदारी में किसी तीसरे व्यक्ति ने गलतफहमियां उत्पन्न कर दी है.इस कारण आपका अपने साझेदार से विवाद हो सकता हैं.इस विवाद का असर आपके व्यवसाय के ऊपर पड़ सकता हैं.किसी बड़े के समझने पर इस विवाद को आगे न बढ़ने देंगे.जल्द ही सामने वाले की सच्चाई सामने आने से दोनों को अपनी सोच पर अफसोस हो सकता हैं.शक के चलते जीवनसाथी के साथ काफी लड़ाई झगड़े हो सकते है.सामने वाले को समझाने की कोशिश अभी असफल हो रही हैं.इस बात को अपने परिजनों से साझा कर सकते हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: हृदय रोग होने की संभावना चिकित्सक ने व्यक्त की हैं. किसी अन्य चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी से बेइमानी करके हड़पा हुआ धन चोरी हो सकता हैं.थोड़ा सावधान रहें.

रिश्ते: भाई के साथ उसके विवाह के लिए लड़की देखने जा सकते हैं.सभी लोग इस प्रस्ताव पर सहमति देने का विचार कर सकते है.

---- समाप्त ----