Kark Tarot Rashifal 19 November 2025: ईर्ष्या करने वालों से सावधान, रिश्तों में खुल सकता है बड़ा राज

कई बार कुछ लोग आपके कार्यों से इतना ईर्ष्या करते हैं. कि वह आपको नीचे गिराने की योजना बनाते रहते हैं. ऐसे लोग आपके व्यवसाय में या व्यक्तिगत रूप दोनों में कहीं भी हो सकते हैं. विवाह को लेकर आप अपने प्रिय के साथ दोनों के माता-पिता से इस संदर्भ में बात करेंगे. हो सकता है, कि अभी आप सामने वाले की जाति को आपको अपने परिजनों को ना बताएं. इस बात के चलते आप निश्चित है. कि आपके परिजनों को इस बात का पता कहीं और से नहीं लग सकेगा. ऐसा संभव है, कि आपका कोई करीबी इस राज का पर्दाफाश आपके परिजनों के सामने कर सकता है. जिस कारण हो सकता है, कि इस बात को सुनकर आप दोनों के परिजन अभी इस भी को किसी भी तरह की अनुमति देने को मना कर दें. ऐसी स्थिति में आप दोनों को धैर्य और संयम के साथ सही समय आने का इंतजार करना ही पड़ेगा. साथ ही इस बात को भी समझने का प्रयास कीजिए. कि यदि आप परिजनों से छोटी-छोटी बातें बताएंगे. तो कोई भी बाहर वाला आकर आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है. जिसमें समय और पैसा दोनों ही लगने की आशंका बन रही है.

स्वास्थ्य: अपने हाथ दर्द को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं. अचानक से हाथ में उठा हुआ दर्द आपके कार्यों में रुकावट बन सकता है.

आर्थिक स्थिति: कभी-कभी कुछ कार्यों के कारणहोने वाले धन खर्च से आपकी आर्थिक स्थिति संकट में आज सकती है ऐसी स्थिति से बचाव करें.

रिश्ते: अपने व्यवहार में क्रोध की जगह नम्रता लाएं. आपके कठोर व्यवहार के चलते आपके परिजन आपके साथ अपनी परेशानियों को साझा करने में हिचक सकते हैं.

