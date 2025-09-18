Kark Tarot Rashifal 18 September 2025: कर्क राशि वालों को परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना, बढ़ेगा मनोबल

कर्क (Cancer ):-

Cards:- Seven of wands

प्रिय से विवाह का फैसला आप दोनों के परिजनों को स्वीकार नहीं है. आप दोनों के सामने इस बात की दुविधा उत्पन्न हो सकती है. कि आप लोग स्वीकृति प्राप्त करने का इंतजार करें या फिर किसी अन्य रीति से विवाह हो सकता है. हो सकता हैं,कि सफलता के करीब पहुंचकर आपमें भय की भावना व्याप्त हो जाए. आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है की सफलता के बिंदु पर पहुंचकर आप चारों तरफ से घेर लिए गए हैं. ऐसी स्थिति में अपने आत्म बल और मनोबल को ऊंचा रखने का प्रयास कीजिए कार्यों में आ रही परेशानियों की बारीकियां को समझिए और इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि कार्यों में किसी भी तरह की रुकावट न आएं. कई बार परेशानियों में लोग आपका साथ देने का वादा करके आपको छोड़कर जा सकते हैं. ऐसी स्थिति में अपने मनोबल और आत्मविश्वास के साथ आगे जाने का प्रयास करें इस बात की उम्मीद ना करें यदि आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी परेशानी में भी मदद करेगा. कार्यों को पूरा करने के लिए सिर्फ अपने आप पर विश्वास कीजिए सामने वाला व्यक्ति कब आपका विश्वास को तोड़ दें.

---- समाप्त ----