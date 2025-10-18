scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 18 October 2025: सोच समझ कर पैसा लगाएं, कार्य शैली में बदलाव ला सकते हैं

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 18 October 2025: उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए. कार्यक्षेत्र में किसी कार्य को पूरा करने के लिए यदि किसी स्रोत से आपको लाभ देने का प्रयास किया जाए.

कर्क (Cancer):-
Cards:- Five of cups
अपने आसपास काफी सुखसुविधा होते हुए भी आप हमेशा किसी कमी को महसूस करते आए हैं. पूर्व में आपको कुछ बड़ा नुकसान सहना करना पड़ा था.ये नुकसान आपकी आर्थिक स्थिति पर हमला करने के साथ ही आपके रिश्तों में भी दरार उत्पन्न कर सकता हैं. ऐसी यादें जो आपके लिए सिवाय दु:ख और धोखे की कुछ भी नहीं लाती हैं.  उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए. कार्यक्षेत्र में किसी कार्य को पूरा करने के लिए यदि किसी स्रोत से आपको लाभ देने का प्रयास किया जाए.तो ऐसे कार्यों से थोड़ा सुरक्षित रहिए. किसी कार्य की पूर्णता को लेकर आप पर काफी मानसिक दबाव हो सकता है.

काफी प्रयासों के बाद भी अभी तक अपेक्षित सफलता पूर्ण नहीं कर पा रहा है.इस समय इस कार्य को थोड़ा रोक कर अपने कार्य शैली में बदलाव ला सकते हैं. यदि संबंध टूट गए हैं अथवा विघटित हो गए तो उसे दिल पर हावी न होने दे और परिस्थितियों से इस तरह अनुकूलन बनाएं.ताकि शेष कार्यों पर उसका असर न पड़ें.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते खानपान अनियमित होने लगा हैं.जिसके कारण पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: ऐसे किसी भी कर में पैसा ना लगाएं. जिसको लेकर मन में संशय हो रहा हो.

रिश्ते: कुछ रिश्तो के टूटने का दर्द का ताउम्र बना रहता है. इससे कभी भी आप पूरी तरह उभर ही नहीं पाते हैं.
 

