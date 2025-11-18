Kark Tarot Rashifal 18 November 2025: कर्क राशि वालों की नई नौकरी की तलाश होगी पूरी, सेहत का रखें ख्याल

कर्क (Cancer):-

Cards:- The Sun

इस समय आप अपनी पिछली चुनौतियों और असफलताओं को पीछे छोड़कर सही दिशा की तरफ जा सकते हैं. जीवन में अब तक जो भी अंधकार रहा है. उसका अंत होकर जीवन में प्रकाश जल्द ही प्रवेश करता नजर आ सकता है. धीरे-धीरे जीवन में नए बदलाव आते नजर आएंगे. विचारों में पहले से अधिक सकारात्मक आ सकती है. बार-बार यदि किसी कार्य में असफलता प्राप्त हो रही थी. तो अब उस कार्य में सफलता की उम्मीद मिल सकती हैं. जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे. उनमें भी अब धीरे-धीरे गति आई नजर आ सकती है. परिवार में किसी नन्हे शिशु के आगमन की तैयारी शुरू हो सकती हैं. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है . यह भी हो सकता है,कि काफी समय से जो पदोन्नति आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी. उसके प्राप्त होने की संभावना नजर आने लगे. और साथ ही किसी अच्छी जगह पर स्थानांतरण की सूचना भी प्राप्त हो जाएं. जीवन साथी के साथ किसी विदेश यात्रा पर जाने की लंबे समय से मनोकामना मन में बसी हुई थी. कुछ समय बाद आप अपनी उस मनोकामना को पूरा होते हुए देख सकते हैं. इस समय आप जोखिमों को उठाते समय लापरवाह ना हो जाए. यदि कोई जोखिम सामने आता नजर आ रहा है. तो खुद को सावधान और सजग रखना आपकी प्राथमिकता होना चाहिए.

स्वास्थ्य:इस समय आपको स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना चाहिए. यदि बाहर का खान-पान आपके पेट को गड़बड़ देता है. तो उस पर नियंत्रण रखें.

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार में लगाया गया धन दुगना होकर वापस मिलने की संभावना नजर आ रही है. इस धन का कुछ हिस्सा समाज सेवा के कार्यों में लगा सकते हैं.

रिश्ते: यदि आप किसी नए रिश्ते में बंधने के लिए तैयार हो रहे हैं. तो आपके सामने वाले के बारे में जरूरी जानकारियां अवश्य ले लेना चाहिए.

