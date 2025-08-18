Kark Tarot Rashifal 18 August 2025: कर्क राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, सावधानी बरतें

कर्क (Cancer):-

Cards:- Ten of Swords

कई सारी परेशानियां एक साथ आ सकती हैं. ऐसा लग रहा है, जैसा मुसीबत का पहाड़ चारों तरफ से आपके ऊपर टूट पड़ा हो. किसी भी समस्या का समाधान नजर ही नहीं आ रहा है. आपके विरोधी सक्रिय हो सकते है. अब स्थिति आर या पार की है. हर हाल में जीत हासिल करने की कोशिश नहीं छोड़ना चाहिए. समय प्रतिकूल है. कुछ लोगों से धोखा मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है. धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए. यह न सोचें कि सब कुछ खत्म हो गया. अभी भी प्रयास करें. सब अच्छा हो जाएगा. इस भ्रम में ना रहे कि सब कुछ आसानी से सुलझ जाएगा. इसके लिए आपको लड़कर आगे बढ़ना होगा. इसलिए अपने विचारों को भटकाव के अंधेरे में गुम होने से बचाए और लड़ने के लिए शक्ति और हिम्मत जुटाएं. हिम्मत करेंगे तो सभी स्थितियां आपको आगे ले जाने के अवसर लेकर आएंगी. अपने जोश और उत्साह को बनाए रखें.

स्वास्थ्य : कुछ समय पूर्व हुई दुर्घटना में काफी चोटें आने के कारण अभी भी समस्या बनी हुई है. पूरी तरह से दर्द कम नहीं हुआ है. जिसके चलते कार्य करने में भी परेशानी हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है. व्यवसाय को पुनः खड़ा करने के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है.

रिश्ते: बुरा वक्त आते ही लोग बदल जाते हैं. रिश्तों की सच्ची पहचान बुरे वक्त में ही हो सकती है. यह आपको समझ आ गया है.

