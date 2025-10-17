scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 17 October 2025: आमदनी और खर्चों का विवरण दूसरे को न दें, बजट बनाकर चलें

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 17 October 2025: अपने आमदनी और खर्चों का विवरण दूसरे को ना दें. सामने वाला कि नीयत से आपसे सवाल कर रहा है. यह जानना आपके लिए मुश्किल होगा. 

कर्क (Cancer):-
Cards:- The High Priestess 
आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, कि जैसे आपके आसमान में चमकते सूरज को ग्रहण लग गया है. आपके सभी कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं. बार-बार परिस्थितियों अपना दोहराव कर रही है. इन परिस्थितियों में खुद को जकड़ा हुआ पा रहे हैं. इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है. इस कार्य की समाप्ति के बाद मन की शांति और सुकून के लिए आप कुछ समय कार्य क्षेत्र से कहीं दूर जा सकते हैं.

तनाव से मुक्ति के लिए आपका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सकता है. किसी ऐसे आश्रम की तलाश कर सकते हैं . जिसमें आप अपने आध्यात्मिक जीवन की वृद्धि कर सके. जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिकवाद का संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे. हो सकता है, कि इस प्रयास में शुरू में थोड़ी असफलता प्राप्त हो. पर जल्द ही आप खुद को संतुलित कर लेंगे. अगर कोई स्थिति आसानी से सुलझा नहीं रही है. तो उसको कुछ समय ऐसा ही रहने दे. 

स्वास्थ्य: परिवार में किसी छोटे बच्चे का स्वास्थ्य अचानक से काफी बिगड़ता जा रहा है. जिसके चलते अस्पताल में भर्ती करने की स्थिति आ सकती है. 

आर्थिक स्थिति: अपने आमदनी और खर्चों का विवरण दूसरे को ना दें. सामने वाला कि नीयत से आपसे सवाल कर रहा है. यह जानना आपके लिए मुश्किल होगा. 

रिश्ते: दोस्तों के साथ उपहार साझा कर सकते हैं. अपने मित्रों को त्योहार पर उपहार देकर प्रसन्न होंगे. 

---- समाप्त ----
