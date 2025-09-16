scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 16 September 2025: कर्क राशि वालों की सभी इच्छाएं होंगी पूरी, व्यर्थ के खर्चो से रहें सावधान

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 16 September 2025: सभी अवसर  काफी लुभावने और अच्छा मुनाफा देने वाले दिख सकते है. इतने अवसरों को सम्मुख देखकर आपको अपने मन में सही अवसर का चयन करने पर जोर देना चाहिए.  कई बार अवसर तो चलकर हमारे पास आते हैं.  

कर्क (Cancer):-
Cards:- Seven of Cups 

चारों तरफ चकाचौंध भरे हुए अवसर नजर आ रहे हैं.  सभी अवसर  काफी लुभावने और अच्छा मुनाफा देने वाले दिख सकते है. इतने अवसरों को सम्मुख देखकर आपको अपने मन में सही अवसर का चयन करने पर जोर देना चाहिए.  कई बार अवसर तो चलकर हमारे पास आते हैं.  और हम उन अवसरों से सफलता की गगनचुंबी ऊंचाइयां भी छू लेते हैं.  पर कभी-कभी गलत निर्णय और झूठी आशाओं के चक्कर में हम अवसर का उचित लाभ नहीं उठा पाते हैं इस बात का ध्यान रखकर ही अवसर का चयन करना चाहिए चाहे वह अवसर व्यक्तिगत जीवन में हो या व्यावसायिक जीवन में.  ऐसे समय में थोड़ा शांत होकर सही का चयन करें.  स्थिति कैसी भी हो, निश्चित समय के बाद उसमें बदलाव जरूर आएगा.  कई बार हम इतने महत्वाकांक्षी हो जाते हैं.  कि अपनी इच्छाओं को इतनी जल्दी और आसान तरीके से पूर्ण करना चाहते हैं.  कि हम इसके लिए अनैतिक रास्तों पर चलने से भी कोई परहेज नहीं करते हैं. इस बात का ध्यान रखें की इच्छाओं की पूर्ति सही तरीके से हो.  जिससे आपको आगे भविष्य में किसी चीज के लिए पछताना न पड़े. 

स्वास्थ्य: हाथ के अंगूठे में किसी कारणवश हो रहा दर्द अब बढ़ने लगा हैं. जिस कारण दैनिक कार्यों में भी अब परेशानी महसूस हो रही हैं. 

आर्थिक स्थिति: गलत कार्यों से कमाया गया धन अपने दुष्परिणाम लेकर आता हैं. दैनिक जीवन में व्यर्थ के खर्चों की समीक्षा करें. 

रिश्ते: जीवन में रिश्तों के महत्व को समझे. जो भी आपके करीबी हैं. उनके साथ अच्छा व्यवहार करें. 

