scorecardresearch
 

Feedback

Kark Tarot Rashifal 16 October 2025: कमाई के स्रोतों पर विचार कर सकते हैं, छोटी-छोटी बचत कर खर्चों को नियंत्रित करेंगे

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 16 October 2025: चानक से वह व्यक्ति कार्य क्षेत्र में आपका अधिकारी बन के आ सकता है. सामने वाले व्यक्ति को देखकर आपके मन में उथल-पुथल मच सकती है. इस समय आप उस व्यक्ति के सामने अपनी किसी भी भावना का प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं. जिसके कारण मन में उलझन हो सकती हैं. 

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- Nine of pentacles 
नया घर खरीदने की इच्छा जल्द ही पूरी होती नजर आ रही है. हो सकता हैं, कि इस समय आप किसी ऐसे व्यावसायिक संपत्ति को खरीदने पर भी विचार करें. जो आगे चलकर आपके लिए धन कमाने का एक स्रोत बन सके. जीवन में कुछ बदलाव आते नजर आ रहे हैं. कार्य क्षेत्र में आपके किसी सहयोग के साथ आपका मतभेद हो सकता हैं. मतभेद इतना बढ़ सकता हैं ,कि आप उच्च अधिकारियों से अपने स्थानांतरण की बात कर सकते हैं. जीवन में सब सुख सुविधा होने के बाद भी आपके मन में असंतुष्टि बनी हुई है.

किसी पुरानी महत्वाकांक्षा का पूर्ण ना हो पाना इसका इसकी वजह हो सकता हैं. अतीत में आपको जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हुआ था. भावनाएं जिसके साथ अपने अपनी प्रेमल भावनाएं व्यक्त की होगी. अचानक से वह व्यक्ति कार्य क्षेत्र में आपका अधिकारी बन के आ सकता है. सामने वाले व्यक्ति को देखकर आपके मन में उथल-पुथल मच सकती है. इस समय आप उस व्यक्ति के सामने अपनी किसी भी भावना का प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं. जिसके कारण मन में उलझन हो सकती हैं. 

स्वास्थ्य: वाहन चलाते वक्त गति को नियंत्रित रखें. एक बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बन रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

समय पर कार्यों को पूरा करें, स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें 
वेतन वृद्धि न होने से मन में निराश रहेगा, रिश्तों में तनाव रह सकता है 
खर्चों पर नियंत्रण रखें, आर्थिक स्थित में संतुलन बनाए रखें 
पैसों को व्यर्थ में खर्च न करें, घूमने जा सकते हैंं 
रुपए उधार दे सकते हैं, प्रेम संबंध सुधरेंगे 

आर्थिक स्थिति: धन कमाने के स्रोत बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं. छोटी-छोटी बचत कर अपने खर्चों को नियंत्रित कर रहे हैं. 

रिश्ते: अतीत से आया कोई व्यक्ति आपका वर्तमान को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है. सामने वाले की गलत मंशा को पूरा न होने दें. सजग और सावधान रहें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement