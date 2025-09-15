Kark Tarot Rashifal 15 September 2025: कर्क राशि वाले खरीद सकते हैं नया घर, सावधान रहें

कर्क (Cancer)

Cards:-Six of swords

जल्दबाजी में काफी पलायन करना पड़ सकता हैं. ये पलायन किसी से डर के कारण कर सकते हैं. किसी और की लापरवाही के चलते आप किसी ऐसे व्यक्ति से उलझ सकते हैं. जो काफी दबंग और प्रभावशाली होगा. जिसके चलते अब आपको इससे जानमाल की हानि का अंदेशा बना हुआ हैं. कुछ समय अपने शहर से दूर जाकर किसी अन्य जगह नौकरी ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. जल्द ही तात्कालिक समस्याओं के निवारण में आंशिक सफलता मिल सकेगी. इस पलायन में आप अपने रिश्तों और मित्रों की पहचान भी कर पाएंगे. किस पर भरोसा किया जा सकता हैं,और किस पर नहीं. इस वक्त इस बात की सही पहचान हो सकती हैं. आने वाला समय धैर्य और विश्रांति के साथ स्वयं पर केंद्रित करने की सलाह लेकर आ रहा हैं. समस्याओं के बीच रहने या समस्याओं को खड़ी करने वाले लोगों से परेशान हो चुके हैं. तो इनसे दूर जाने का प्रयास करें. कड़वे अनुभवों से निकलने के लिए अच्छे वातावरण की तलाश का उत्साह बचाए रखना आपके वर्तमान समय को बेहतर बनाएगा.

Advertisement

स्वास्थ्य: खेलते समय छोटे भाई को लगी चोट उसको अस्पताल पहुंचा सकती हैं. इस बात को लेकर सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी के आभूषणों को गिरवी रखकर कोई संपत्ति खरीद सकते हैं.

रिश्ते: अपने रिश्तों की बागडोर को जीवनसाथी के हाथ में दे दी हैं. आपको विश्वास हैं,कि सामने वाला सभी के साथ सही व्यवहार करेगा. ये आपको पूर्ण विश्वास हैं.

---- समाप्त ----