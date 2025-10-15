Kark Tarot Rashifal 15 October 2025: धैर्य और संयम रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे

कर्क (Cancer):-

Cards:- Two of swords

यदि आप सामने आ रहे अवरोधों या रूकावटों से घबराकर अपने कदम पीछे हटाते हैं.तो आगे चलकर आपको काफी बड़ा आर्थिक संकट सहन करना पड़ सकता है.इस समय अपने विचारों में संतुलन लाने की कोशिश कीजिए.अवरोधों से डर कर पलायन करना किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है.आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए इन सब स्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा.अपने सोचने की शक्ति को इस ढंग से व्यवस्थित करें.कि आ रहे अवरोधों का बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सके.कार्य क्षेत्र में जल्द ही किसी बड़ी परियोजना के लिए उपयुक्त व्यक्ति को चयनित करने का अवसर आ सकता है.इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करें.अपनी काबिलियत और क्षमता पर भरोसा करते हुए उच्च अधिकारों के समक्ष आप इस परियोजना की जिम्मेदारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं.यदि आपके प्रयास सकारात्मक हुए,तो इस बात का विश्वास करें.कि यह जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती हैं.

किसी भी स्थिति में अपने किसी करीबी व्यक्ति पर इतना विश्वास ना करें.कि वह वह जिस मार्ग पर आपको चलना चाहे.आप उस मार्ग पर उसी के इच्छा अनुसार चलने लगे.समय कूटनीति से काम लेने और साथ ही समझौता वादी बनने का भी है.कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है.जिसमें आपको किसी बात का समझौता करना पड़ेगा.सके स्थिति में आप अपने तर्क वितर्क की जगह समझौतावादी रवैया अपना लें.हालांकि अपने हार नहीं मानी हैं.किंतु वक्त की नज़ाकत यह है, कि आप कुछ समय धैर्य और संयम रखें.

स्वास्थ्य: हर समय नींद आने की स्थिति से परेशान हो सकते हैं.किसी चिकित्सक से परामर्श लेने पर विचार कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: यदि आप अपने पर थे खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे.तो आप अपनी आमदनी में से ज्यादा धनराशि की बचत कर सकते हैं.

रिश्ते: जो व्यक्ति आपके साथ सही व्यवहार नहीं करता है.उसके साथ हमेशा आपके व्यवहार की नम्रता उसकी इस आदत को और बढ़ा सकती है.

