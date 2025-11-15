Kark Tarot Rashifal 15 November 2025: नया काम शुरू करेंगे, सोच समझ कर फैसला लेंगे

कर्क (Cancer):-

Cards:- Knight of wands

आपके स्वभाव में जल्दबाजी के कारण आप हर कार्य को तेजी से समाप्त करने की कोशिश करते आए हैं.इस जल्दबाजी के चलते कई बार कार्य पूर्णतया सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं.इस बात को किसी अनुभवी व्यक्ति के समझाने पर आप अपनी कार्य शैली में बदलाव ला सकते हैं.इस समय आपको अपना लक्ष्य अपने कार्य को सफल बनाने पर केंद्रित होना चाहिए.हो सकता हैं, कि आप अपनेअतिउत्साही स्वभाव कार्य को पूरा करने में जल्दबाजी दिखाएं.

लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें.कि आपके कार्य से आपकी काबिलियत और योग्यता का आकलन किया जा सकता हैं.इस कार्य की सफलता आपके लिए कई नए अवसरों की प्राप्ति का द्वार खोल सकती हैं. इस समय आपको किसी बड़ी परियोजना में शामिल किया जा सकता है.इस परियोजना में कार्य करते हुए आपको विदेश जाने का भी अवसर प्राप्त हो.यदि आप अपने कार्य को पूरी कुशलता और धैर्यता पूर्वक करते हैं. तो आप कार्य को जल्द ही सफलता तक पहुंच पाएंगे. जल्दबाजी और लापरवाही कई बार कार्यों को पूर्ण सफल नहीं बन पाती है.

स्वास्थ्य: स्वभाव में जल्दबाजी के कारण कई बात चोट खा चुके हैं.जिसके चलते अब पैरों में काफी दर्द हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: नए कार्य की शुरुआत में काफी धनराशि लगने से परेशान हो सकते है.मित्र से आर्थिक मदद ले सकते हैं.

रिश्ते: रिश्तों में समझदारी बनाए रखें.जिद्द और चिड़चिड़ाहट आपको करीबी लोगों से दूर कर देगी.



