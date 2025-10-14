Kark Tarot Rashifal 14 October 2025: पैसों की आवाज अच्छी है, अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं

कर्क (Cancer):-

Cards:- The Empress

अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. किसी नए कार्य की शुरुआत अपने किसी करीबी व्यक्ति के साथ करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं. इस कार्य से आपको काफी आर्थिक लाभ पहुंचेगा.इस बात से आप आश्वस्त हैं. बार-बार कार्यों में हो रही हानि आपको सभी कार्यों का पुनः अवलोकन करने को प्रेरित कर सकती है. आप अपनी कार्य शैली और अपने किए गए कार्यों काअपना अवलोकन कर सकते हैं.

जिससे आप कार्य में हो रही हानि की सही वजह जानने में सफल हो सकें. परिवार में किसी बुजुर्ग की बिगड़ी हुई तबीयत आपको चिंतित कर सकती है. नई नौकरी की मिलने की प्राप्ति हो सकती है.नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी हो सकती है. यदि आप अविवाहित हैं. तो विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. उन प्रस्तावो में से सही प्रस्ताव का चयन कर इस मंगल कार्य की शुरुआत कर सकते हैं.इस समय धन कमाना आपके लिए प्राथमिकता हो सकती हैं. तुमको सही तरीके से कमाने का प्रयास करें. अनैतिक कार्यों की तरफ अपना मन ना भटकाए.

स्वास्थ्य:- बार-बार बीमार पड़ने के कारण चिकित्सक ने आपको खान-पान का परहेज रखने को कहा है.हो सकता हैं, कि आपका खान-पान में कुछ ऐसी गड़बड़ी हो रही हो. जो आपको बीमार कर रही है.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवाज अच्छी बनी हुई है. अपनी धनराशि को छोटी-छोटी जमा पूँजियों में बांट सकते हैं.

रिश्ते: पति-पत्नी के रिश्तों के बीच नया मोड़ आ सकता हैं.किसी नन्हे मेहमान के आगमन की सूचना दोनों के बीच पहले से अधिक प्रगाढ़ता ले आएगी.



