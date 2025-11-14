Kark Tarot Rashifal 14 November 2025: यात्रा पर जा सकते हैं, जीनवसाथी से मुलाकात हो सकती है

कर्क (Cancer):-

Cards:- Five of swords

इस समय कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ ऐसे उपाय किया जा सकते हैं.जो सही मायनों में अनैतिक हो सकते हैं. इस समय आप कार्य को सफल बनाने के लिए ज्यादा परेशान हो सकते हैं.यदि आपको कार्य में अच्छी सफलता की प्राप्ति नहीं हुई. तो हो सकता हैं,कि आपको कार्य क्षेत्र से किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए.इस बात के चलते आप गलत तरीके से कार्य को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं.

और पढ़ें

अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए आप सामने वाले के साथ साम, दाम, दंड, भेद की नीति का भी प्रयोग कर सकते हैं. हालांकि गलत तरीके से पूर्ण किए गए कार्य से मिली सफलता ज्यादा लंबे समय तक कायम नहीं रहती है. यह बात आप जानते है. फिर भी इस समय आप किसी बात को समझने को तैयार नहीं है. जीवनसाथी का व्यवहार उसके प्रति संदेह उत्पन्न कर सकता है. बार-बार उसका कार्य को लेकर झूठ बोलना किसी व्यक्ति के उसके जीवन में होने की संभावना बना रहा है.जीवनसाथी से सीधे तरीके से बात करने का फैसला कर सकते हैं.



आर्थिक स्थिति: किसी को दिया गया धन वापस मांगने पर वह मना कर सकता हैं.उसकी मंशा आपको पैसा लौटाने की नजर नहीं आ रही है.

रिश्ते: परिजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं.इस समय सभी के साथ एक आनंदमय समय बिताएंगे.

Advertisement

स्वास्थ्य:यदि आप इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं.तो हो सकता हैं, कि आपकी किसी से हाथापाई हो जाएं.





---- समाप्त ----