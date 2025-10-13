scorecardresearch
 

Kark Tarot Rashifal 13 October 2025: सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा ना करें, खान-पान का ध्यान रखेंगे

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 13 October 2025: अभी तक आपने कार्यों में मेहनत अधिक की हैं. लेकिन प्रतिफल की प्राप्ति अपेक्षा अनुसार होना ना हो पाने के कारण असंतुष्टि बनी रहती है.

cancer horoscope
कर्क (Cencer):-
Cards:- Seven of pentacles 

कुछ समय से व्यवसाय या वित्तीय स्थिति की तरफ से निराश हो रहे हैं.इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए आपको कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ सकती हैं. किंतु अपनी हठ के चलते आप किसी भी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं. आपने अब तक बहुत मेहनत की है. इस बावजूद यदि आप अच्छे प्रतिफल के लिए दीर्घ अवधि की योजना बनाकर और बेहतर संयोजन की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं. अभी तक आपने कार्यों में मेहनत अधिक की हैं. लेकिन प्रतिफल की प्राप्ति अपेक्षा अनुसार होना ना हो पाने के कारण असंतुष्टि बनी रहती है. कुछ लोग आप पर हमेशा संदेह करते आए हैं, कि आप कार्य क्षेत्र में अपनी योजनाओं को सफल नहीं बना पाएंगे.  अपनी सफलता से आप सभी लोगों का मुंह बंद करने में सक्षम है.

इस समय यदि आप नौकरी छोड़कर किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं.तो आपको इस योजना में उस श्रम को भी शामिल करना पड़ेगा. जो आप उस व्यवसाय को खड़ा करने में करेंगे. अपने विचारों को सकारात्मक रखिए. लोगों की बातों पर उतना ही ध्यान दें. जितना आवश्यक है. व्यर्थ की बातों को अपने मन में लेकर अपने विचारों में नकारात्मकता लाने का प्रयास न करें.आपका पूरा लक्ष्य आपके कार्य पर केंद्रित होना चाहिए. यदि कार्य शैली में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं. तो परिवर्तन अवश्य कीजिए. उससे आपके कार्य शैली पहले से बेहतर हो जाएगी. और साथ ही प्रतिफल भी आपको अपेक्षा अनुसार प्राप्त होने लगेंगे.

स्वास्थ्य: कई बार कार्य करते-करते आप समय पर भोजन नहीं करते हैं.जिस कारण पाचन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती है. अपने खान-पान को समय पर करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: यदि आप लोगों के बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे. तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठने के लिए किसी अन्य साधन को पाने की कोशिश ही नहीं कर पाएंगे.

रिश्ते: लोगों के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कीजिए. जरूर से ज्यादा लोगों लोगों की बातों पर ध्यान देना. आपके जीवन को परेशानी से भर देगा.
 

