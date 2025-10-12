Kark Tarot Rashifal 12 October 2025: दूसरों की बातों में आकर धन का निवेश न करें, नुकसान हो सकता है

कर्क (Cancer):-

Cards:- Nine of swords

आपने किसी बात को इतना अधिक बढ़ा चढ़ा लिया है. कि इस बात के चलते आप खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं. आपको इस बात का भैंस बता सकता है कि यदि आपने कोई छोटी सी भी गलती की तो उसका परिणाम अत्यंत भयावह होगा. इस समय आपकी मनोदशा नकारात्मक हो सकती हैं. आत्मविश्वास की कमी और व्यावसायिक पीड़ा के चलते आपको इन परिस्थितियों बाहर निकलना निकल पाना मुश्किल लग रहा हैं. इस मनःस्थिति में धैर्य, संयम और सावधानी अति आवश्यक है.

आपको यह भ्रम नहीं होना चाहिए. कि समस्याएं किसी जादूई समाधान से सुलझ जाएंगी. इसके लिए लड़ना आपको ही पड़ेगा. हिम्मत से काम लेंगे, तो निश्चय ही जीवन के अंधकार छटेंगे. हम सभी को जीवन में कभी ना कभी भय ,निराशा और अनिश्चितता की स्थिति से गुजरना पड़ता हैं. किंतु इन परिस्थितियों में हमें नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. और अपने उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता रहना चाहिए.

स्वास्थ्य:मुंह में हुए छाले अब काफी बढ़ते जा रहे हैं. अभी तक किए घरेलू उपचार आपको कोई राहत नहीं दे पा रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र के कहने से किया गया धन निवेश आपको अच्छा प्रतिफल नहीं दे पाया हैं. जिसके चलते आपको काफी नुकसान हो सकता है.

रिश्ते: किसी व्यक्ति को खो देने का डर कभी कभी उस व्यक्ति से दूर कर देता हैं.

---- समाप्त ----