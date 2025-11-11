Kark Tarot Rashifal 11 November 2025: अचानक से लाभ की स्थिति बन सकती है, निवेश की योजना बनाएं

कर्क (Cancer):-

Cards:- Ten of swords

किसी कठिन परिस्थिति का अंत नजदीक ही है. किंतु इस परिस्थिति के समाप्त होने से पूर्व का यह समय आपके लिए बेहद कष्टकारी हो सकता हैं. आप ऐसा महसूस करेंगे, कि आपके आसपास घना अंधेरा छाया हुआ है. इस समय इस बात पर विश्वास रखना जरूरी है. कि घने अंधेरे के बाद ही सूरज की पहली किरण जीवन में खुशियों को लेकर आती हैं. जल्द ही आपकी आपका समय का अनुकूल होना आपकी सभी परेशानियों का समाधान लेकर आ सकता है. हो सकता हैं,कि किसी ने आपके साथ इस वक्त विश्वास घात किया हो. जिसके कारण आप काफी दु:खी हो रहे हैं.

किसी भी स्थिति में इस समय आपको धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए. हो सकता हैं, कि कुछ लोग आपके कार्यों पर टीका टिप्पणी करें. इस समय आपको ऐसे लोगों की बातों को अनदेखा करना होगा. जो आपको नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हैं. इस बात को समझने का प्रयास करें, कि पुराने के नष्ट होने के बाद ही नवीन का उदय होता है. अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें और अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने दें. जल्द ही आप सभी स्थितियों को अपने अनुकूल होता हुआ देख पाएंगे.

स्वास्थ्य: हृदय संबंधी किसी परेशानी की आशंका चिकित्सक आपको दे सकते हैं. साथ ही आपको खान-पान का परहेज भी करना पड़ेगा.

आर्थिक स्थिति: अचानक से लाभ होने की स्थिति बन सकती हैं. इस पैसों को सही जगह पर निवेश करने की योजना बनाएंगे.

रिश्ते: अतीत से वापस लौटा कोई रिश्ता आपके और आपके प्रिय के जीवन में गलतफहमियां उत्पन्न कर सकता है.

