Kark Tarot Rashifal 10 October 2025: कर्क राशि वालों का समाप्त हो सकता है विवाद, सेहत का रखें ख्याल

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 10 October 2025: आप देखेंगे कि कुछ अच्छे अवसर जल्दी आपके समझ आ रहे है.  जिनको प्राप्त कर आप अपने कार्यों को और बेहतर बना सकते हैं.  

cancer horoscope
कर्क (Cancer):-
Cards:- Eight of wands 

कुछ समय पूर्व घटित हुई किसी घटना के चलते लोगों से दूर हो चुके थे.  खुद को अतीत की उन यादों से बाहर निकाल कर बेहतर बनाने के प्रयास में सफल हो सकते हैं. जल्द ही आप वापस किसी नई नौकरी को शुरू कर सकते हैं.  इस समय आप अपनी काबिलियत और योग्यता को सबके सामने ला सकते हैं. व्यवसाय में किसी प्रतिद्वंद्वी ने कुछ ऐसी रुकावटें उत्पन्न कर दी हैं.  जिसके चलत कई कार्यो को पूरा करने परेशानी हो सकती है.  इस समय किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति की मदद की जरूरत पड़ सकती है.  जो इन सभी रूकावटों को दूर करने में आपकी सहायता कर सके.  आप देखेंगे कि कुछ अच्छे अवसर जल्दी आपके समझ आ रहे है.  जिनको प्राप्त कर आप अपने कार्यों को और बेहतर बना सकते हैं.  अतीत में जो भी कुछ हुआ है उसे बाहर निकालने के लिए कार्य में खुद को व्यस्त रखना उन यादों को बुलाने के लिए एक दवा का काम कर सकेगा जितना आप कार्यों में सफलता प्राप्त करते जाएंगे उतने ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा.  कभी-कभी बात सारे अवसर इतनी तेजी से आपके सामने आते हैं.  कि आप उन अवसरों को संभाल भी नहीं पाते. 

स्वास्थ्य: मौसम में हुआ बदलाव तबीयत को खराब कर सकता है.  इस समय अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें.  

आर्थिक स्थिति: अपने आमदनी में से कुछ हिस्सा निकाल कर बचत शुरू कर सकते हैं.  धीरे-धीरे के यह बचत इतनी हो सकती है.  कि आप अपने मनचाही वस्तु को खरीद सके. 

रिश्ते: आपका जीवनसाथी आपका प्रेम को समझ ही नहीं पा रहा है.  आप उसके लिए कितना भी करें उसे कमी हमेशा महसूस होती है.

---- समाप्त ----
