Kark Tarot Rashifal 10 November 2025: संपत्ति खरीद सकते हैं, लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश लाभ देगा

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 10 November 2025: किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं. इसके लिए आप किसी स्थान को किराए पर लेने के लिए तलाश कर सकते हैं. आपका यह कार्य कम लागत का हो सकता है.

cancer horoscope
कर्क (Cancer):-
Cards:- Six of cups
हो सकता हैं, कि इस समय आप परिवार से संबंधित किसी समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहे हो. जिसके कारण आपकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है. ऐसी स्थिति में अपनी संतुलन को बनाए रखने के लिए अपनी पुरानी सुखद यादों में जा सकते हैं. आप इस बात का प्रयास कर रहे हैं,कि अतीत की कठिन परिस्थितियों से कुछ सीख कर आप अपनी वर्तमान समस्या  का समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. क्योंकि जीवन की पिछली घटनाओं की शिक्षा हमें सावधान होकर कार्य करने को प्रेरित करती है.कुछ समय पूर्व आपका किसी मित्र या सम्बन्धी के साथ वाद विवाद हुआ होगा. जिसके कारण आपको काफी नुकसान पहुंच सकता हैं.

साथ ही यह आपकी यश और प्रतिष्ठा को भी आहत कर सकता हैं. इस समय आप अपने ननिहाल में होने वाले किसी बड़े आयोजन में शामिल हो सकते हैं. इस आयोजन में जाने के लिए आप काफी उत्सुक होंगे. अपने पुराने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ आप इस समय को अच्छे से व्यतीत करने की इच्छा रखते हैं. किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं. इसके लिए आप किसी स्थान को किराए पर लेने के लिए तलाश कर सकते हैं. आपका यह कार्य कम लागत का हो सकता है.

स्वास्थ्य: गले में खराश और छाती में दर्द के चलते आपके लिए भोजन करना भी परेशानी बनता जा रहा हैं.इस स्थिति में घरेलू उपचार की जगह जिसे अच्छे-अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेने की कोशिश कीजिए.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी संपत्ति खरीद कर उसको व्यावसायिक उपयोग में लाने का प्रयास कर सकते हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ उसके ननिहाल में आयोजित किसी विवाह समारोह में जा सकते हैं.

---- समाप्त ----
