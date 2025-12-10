Kark Tarot Rashifal 10 December 2025: धन का निवेश करने से पहले नफा नुकसान समझ लें, जल्दबाजी में कोई कार्य न करें

कर्क (Cancer):-

Cards:- Four of pentacles

स्वभाव में कंजूसी बढ़ सकती है. व्यवसाय में उतार चढ़ाव हो सकता है. किसी करीबी से कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी. कुछ नए आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त करने का प्रयास कर सकते है. किसी के साथ पैसों का लेनदेन में सावधानी रखें. बड़े बुजुर्ग लोगों की तबियत का ख्याल रखें. स्थिति में आ रहे परिवर्तन को नजरंदाज न करें. कार्य में मिल रही असफलता आपकी किसी गलती के कारण भी हो सकती है. इस बात को स्वीकार करें, और अपनी गलती को सुधारें.

और पढ़ें

दूसरों के कार्यों को पूरा करते समय सावधानी रखें. सामने वाले की अपेक्षा पर सटीक न उतरना आपके मन को आहत कर सकता है. अपने कार्यों को समय रहते पूरा करें. बार बार किसी भी कार्य योजना में बदलाव कार्य को प्रभावित कर सकता है. कार्य शैली में बदलाव ला सकते हैं. किसी नए व्यक्ति के साथ विवाद हो सकता है. जिस कारण अपना गुस्सा अपने सहयोगी पर उतार सकते है. किसी से विवाद न करें. शेयर बाजार में धन लगाने से पहले नफा नुकसान जान लें. जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव बढ़ सकता है. दिनचर्या को नियमित और खानपान को पौष्टिक बनाएं.

आर्थिक स्थिति: जोखिम पूर्ण योजना मै धन निवेश न करें. सोच समझकर कहीं भी धन निवेश करें.

रिश्ते: लोगों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे. जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती हैं.

---- समाप्त ----