Kark Tarot Rashifal 9 October 2025: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, मन में नौकरी बदलने का विचार आ सकता है

कर्क (Cancer):-

Cards:- Knight of cups

अपने खाली समय का सदुपयोग करना आपका स्वभाव में शामिल है. यदि इस समय आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी के तलाश कर रहे हैं. तो आप बीच के इस समय का सही सदुपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं. इस समय आपके मार्ग में जो बाधाएं या अवरोध उपस्थित हो रहे हैं. उन्हें अपने स्वविवेक से पार करने का प्रयास करें. जल्द ही आप इस बात को महसूस करेंगे कि कार्य क्षेत्र में जो सहयोगी आपके विरोधी थे. वह भी धीरे-धीरे आपके पक्ष में होते नजर आएंगे और जरूरत पड़ने पर वो आपकी तरफ हर तरह की सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ा सकते हैं.

आप अपने मन में किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की ठान चुके हैं. आपके करीबी लोग और परिजन इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं. कि यदि आप अपने मन में किसी कार्य या चीज के लिए निश्चय कर लें तो उसे पूरा करके जरूर छोड़ते हैं. चाहे उसको पूरा करने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ें. एक बार निश्चय करने के बाद आप किसी भी स्थिति में कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हैं. इस समय यदि आपने नौकरी में परिवर्तन करने की सोची हैं तो आपको जल्द ही मनोनुकूल परिवर्तन के अवसर प्राप्त होंगे. यदि आप अविवाहित हैं. तो कोई अच्छा विवाह प्रस्ताव जल्दी आपके समक्ष आ सकता हैं.

स्वास्थ्य: नई-नई चीजों का उपयोग करने के कारण कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती हैं. हो सकता हैं, कि किसी चीज से आपको कभी चोट लगी हो. और आपने उसे तब नजरअंदाज कर दिया हो.

आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. जरूरत पड़ने पर पैसों की व्यवस्था आसानी से हो जाती है.

रिश्ते: लोग किसी के बारे में कुछ भी कहे. जब तक आप स्वयं उस व्यक्ति के बारे में जान ना लें. तब तक किसी को भी लेकर पूर्वाग्रह ना बनाएं.

---- समाप्त ----