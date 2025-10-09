scorecardresearch
 

Feedback

Kark Tarot Rashifal 9 October 2025: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, मन में नौकरी बदलने का विचार आ सकता है

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 9 October 2025: नई-नई चीजों का उपयोग करने के कारण कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती हैं. हो सकता हैं, कि किसी चीज से आपको कभी चोट लगी हो. और आपने उसे तब नजरअंदाज कर दिया हो. 

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- Knight of cups
अपने खाली समय का सदुपयोग करना आपका स्वभाव में शामिल है. यदि इस समय आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी के तलाश कर रहे हैं. तो आप बीच के इस समय का सही सदुपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं. इस समय आपके मार्ग में जो बाधाएं या अवरोध उपस्थित हो रहे हैं. उन्हें अपने स्वविवेक से पार करने का प्रयास करें. जल्द ही आप इस बात को महसूस करेंगे कि कार्य क्षेत्र में जो सहयोगी आपके विरोधी थे. वह भी धीरे-धीरे आपके पक्ष में होते नजर आएंगे और जरूरत पड़ने पर वो आपकी तरफ हर तरह की सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ा सकते हैं.

आप अपने मन में किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की ठान चुके हैं. आपके करीबी लोग और परिजन इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं. कि यदि आप अपने मन में किसी कार्य या चीज के लिए निश्चय कर लें तो उसे पूरा करके जरूर छोड़ते हैं. चाहे उसको पूरा करने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ें. एक बार निश्चय करने के बाद आप किसी भी स्थिति में कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हैं. इस समय यदि आपने नौकरी में परिवर्तन करने की सोची हैं तो आपको जल्द ही मनोनुकूल परिवर्तन के अवसर प्राप्त होंगे. यदि आप अविवाहित हैं. तो कोई अच्छा विवाह प्रस्ताव जल्दी आपके समक्ष आ सकता हैं. 

स्वास्थ्य: नई-नई चीजों का उपयोग करने के कारण कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती हैं. हो सकता हैं, कि किसी चीज से आपको कभी चोट लगी हो. और आपने उसे तब नजरअंदाज कर दिया हो. 

सम्बंधित ख़बरें

आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है 
स्वभाव में चिड़चिड़ाहट बढ़ सकता है, अनिद्रा-बेचैनी से परेशान हो सकते हैं 
नई नौकरी की तलाश शुरू कर सकते हैं, संपत्ति खरीदने के बारे में सोच सकते हैं 
धैर्य और संयम से काम करें, जल्दबाजी से बड़ा नुकसान हो सकता है 
आय में वृद्धि हो सकती है, बेरोजगारों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है 
Advertisement

आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. जरूरत पड़ने पर पैसों की व्यवस्था आसानी से हो जाती है. 

रिश्ते: लोग किसी के बारे में कुछ भी कहे. जब तक आप स्वयं उस व्यक्ति के बारे में जान ना लें. तब तक किसी को भी लेकर पूर्वाग्रह ना बनाएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement