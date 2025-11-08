scorecardresearch
 

Feedback

Kark Tarot Rashifal 8 November 2025: कर्क राशि वालों का समाप्त हो सकता है विवाद, सेहत का रखें ख्याल

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 8 November 2025: इस समय थोड़ी सी भी असावधानी आपको शिखर तक पहुंचने में वंचित कर सकती हैं. यदि आपको आगे बढ़कर अपने लिए सफलता प्राप्त करने के प्रयास करने हैं.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- Seven of pentacles

इस समय आप अपनी व्यवसाय और वित्तीय स्थिति की ओर से निराश हो सकते हैं. यह भी हो सकता हैं, कि अभी तक जो भी अपने उन्नति प्राप्त की है .उससे आप संतुष्ट न हो. ऐसी स्थिति में आपका मन आपके कार्यों से थोड़ा भटक सकता है. इस समय अपनी निराशा पर पुनः प्रयास करना आवश्यक है. यदि  अभी तक आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद भी अपेक्षा अनुसार सफलता प्राप्त नहीं हुई है. तो बेहतर करने के लिए आपके दीर्घ अवधि की योजना बनाकर और बेहतर संयोजन की आवश्यकता है. आप इस बात से संतुष्ट हैं, कि मेहनत में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी. किंतु फल मिलने के करीब पहुंचते पहुंचते आपके गलत कदम सही सफलता नहीं दिला पाते हैं. इस समय थोड़ी सी भी असावधानी आपको शिखर तक पहुंचने में वंचित कर सकती हैं. यदि आपको आगे बढ़कर अपने लिए सफलता प्राप्त करने के प्रयास करने हैं. तो अतीत की गलतियों को ना गिनते रहे. बल्कि वहां से बाहर निकाल के नए सिरे से नई सफलता प्राप्त करने की कोशिश करें. यदि आप अतीत में हुई बातें भुला नहीं पाएंगे. तो हो सकता हैं,कि आपके कार्यों की सफलता पर इसका प्रतिकूल असर पड़े.

Advertisement

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और लगातार यात्राओं के कारण आपकी नींद पूरी तरह बिगड़ चुकी है. इस में कुछ दिनों का अवकाश लेकर खुद को विश्राम देना आपके लिए बेहतर होगा.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशि वालों को रुकी पदोन्नति मिलने की संभावनाएं हैं, धन का निवेश कर पाएंगे 
वृषभ राशि वाले किसी से न लें उधार का पैसा, ईर्ष्या की स्थिति हो सकती है उत्पन्न 
मेष राशि वाले जल्दबाजी में न लें कोई निर्णय, करीबियों का पाएंगे साथ 
मीन राशि वाले लाभ प्राप्त करने वाली योजनाओं पर करेंगे काम, रुके हुए कार्य होंगे ठीक 
कुंभ राशि वाले आज संपत्ति से जुड़ी न करें ये एक गलती, नहीं तो होगा भारी नुकसान 

आर्थिक स्थिति: लंबे समय से वेतन वृद्धि न होने के कारण आपको किसी से पैसा उधार लेना पड़ सकता है. 

रिश्ते: यदि आप किसी रिश्ते में पूरी तरह खुश नहीं हैं. तो इस बात पर नाराज होने की जगह सामने वाले के साथ अच्छे से बातचीत करना एक बेहतर प्रयास होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement