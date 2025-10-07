Kark Tarot Rashifal 7 October 2025: धनराशि उधार दे सकते हैं, ब्याज सहित पैसा मिलेगा

कर्क (Cancer):-

Cards:- The Hanged Man

कुछ बड़े बदलाव जल्द ही आपको अपने आसपास नजर आने लगेंगे. व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में छोटे-छोटे परिवर्तन होते दिखाई दे सकते हैं. कार्य क्षेत्र में किसी नए अधिकारी का आगमन आपके कार्यों को प्रभावित कर सकता है. परिवार में संपत्ति को लेकर जो विवाद चल आ रहा था. वह अब समझौते में परिवर्तित हो सकता हैं. इस समय आप अपने कार्यों की समीक्षा करेंगे. किसी कार्य में आपके सारे प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं. जिसके चलते आप अपने सभी कार्यों और अपनी कार्य शैली की समीक्षा करेंगे.

हो सकता हैं,कि आपको आपकी कार्यशाली में बदलाव लाने की जरूरत हो. अपने किसी सहयोगी के साथ एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने पर विचार कर सकते हैं. उस सहयोगी के साथ आप अपनी भविष्य की योजनाओं को साझा कर उसे अपनी योजनाओं में शामिल होने का प्रस्ताव दे सकते हैं. जीवनसाथी से नाराजगी हो सकती है. उसके परिजनों का आप दोनों के बीच बढ़ता हुआ हस्तक्षेप आपकी नाराजगी की वजह बना हुआ है. सामने वाले को इस बात से अवगत करा सकते हैं.

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्याएं कुछ समय से परेशान कर रही है. जिसके चलते खाना खाने में काफी तकलीफ महसूस हो सकती है. किसी अच्छे चिकित्सक से इस विषय पर परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: कुछ समय पूर्व मित्र को कुछ धनराशि उधार दी थी. मित्र ने उसे धनराशि को किसी जगह पर निवेश कर चुका है. अब वो आपको उस धनराशि को ब्याज सहित लौटा सकता है. इस बात से मन प्रसन्न होगा.

