Kark Tarot Rashifal 7 November 2025: कर्क राशि वालों को आर्थिक कार्यों में संघर्षों का करना पड़ेगा सामना, व्यवहार में आएगा चिडचिडाहटपन

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 7 November 2025: आपकी काबिलियत और योग्यता पर आपके उच्च अधिकारियों को अच्छा खासा विश्वास हो सकता है.  सतर्कता, चौकसी तथा स्वयं को वर्तमान स्थिति में बनाए रखना आपको समस्याओं से का सामना करने के लिए मजबूती प्रदान करता आया है.

कर्क (Cancer):-
Cards:- Nine of wands

सफलता और उन्नति के लिए आपको हर कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ सकता हैं. अभी तक का आपका जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा हैं. इसके बावजूद आपने कार्य क्षेत्र में अच्छा पद और पहचान हासिल कर ली हैं. आपकी काबिलियत और योग्यता पर आपके उच्च अधिकारियों को अच्छा खासा विश्वास हो सकता है.  सतर्कता, चौकसी तथा स्वयं को वर्तमान स्थिति में बनाए रखना आपको समस्याओं से का सामना करने के लिए मजबूती प्रदान करता आया है. इस समय आपको दृढ़ता से रहना चाहिए. यदि आप समस्याओं से घिरे हुए हैं. और वह आपको शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर रही हैं. तो ऐसी स्थिति आपको अपनी शक्ति संचित करने की कोशिश करना चाहिए. साथ ही वर्तमान परिस्थितियों से हिम्मत से जूझने की कोशिश करें.  एक योद्धा के रूप में आपको कभी-कभी सख्त होना पड़ सकता हैं. इस सख्ती के चलते कई बार के परिजन आपसे नाराज हो सकते हैं.  हो सकता है कर में विलंब या निराशा के कारण आपकी चिडचिडाहट बढ़ जाएं. 

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते हाथ पांव में दर्द की समस्या बढ़ सकती है.  इस समय चिकित्सक आपको आराम  करने की सलाह दे सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: नौकरी के साथ छोटे-मोटे कार्य करके  अतिरिक्त धन कमाने  के प्रयास कर सकते हैं. 

रिश्ते: यदि कोई आपके साथ रहने को तैयार नहीं है.  तो उसे कुछ समय अकेला छोड़ देना बेहतर रहेग.  हो सकता हैं, कि यह दूरी आप दोनों के रिश्ते को और बेहतर बना दे. 

---- समाप्त ----
