scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kark Tarot Rashifal 7 February 2026: आर्थिक रूप से परेशान होंगे, समय बर्बाद न करें

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 7 February 2026: अजनबी व्यक्तियों से ज्यादा बातचीत न करें.कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे अभी हाल में ही मुलाकात हुईं हो.उसको अपने ज्यादा करीब न आने दें

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- Eight of cups
 लंबे समय से जिन कार्यों को टालते आ रहे है.उन्हें अब पूरा करें.मन में किसी बात के चलते भटकाव आ सकता है.इस समय विचारों की उथल पुथल सोच को नकारात्मक बना सकती है.अतीत की कोई बुरी घटना बार बार याद   आ सकती है.इससे मन में उद्गीनता बढ़ेगी.इस समय पुरानी यादों को खुद से दूर रखने की कोशिश करें.बीते समय से जुड़े हुए लोगों और स्थितियों से दूर रहें.संभव हैं, कि कुछ समय स्थान परिवर्तित कर लें.जो भी संसाधन आपके पास है.उनका उपयोग कर कठिन परिस्थितियों से बाहर आये.कीमती चीजों को संभाल कर रखें.छोटी हो सकती है.

अजनबी व्यक्तियों से ज्यादा बातचीत न करें.कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे अभी हाल में ही मुलाकात हुईं हो.उसको अपने ज्यादा करीब न आने दें.दूसरों को जब तक कोई सलाह न दें.जब तक सामने वाला स्वयं मदद न चाहें.बार बार किसी से हो रहा झगड़ा किसी बड़े की मदद से सुलझा सकते है.सामने वाले से अपनी गलती की माफी मांग सकते है.लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें. व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद न करें.

स्वास्थ्य: परिवार में किसी को असाध्य बीमारी होने की वजह से सभी तनावग्रस्त है.

सम्बंधित ख़बरें

स्वार्थी लोगों से दूर रहें, मन ना भटकाएं
यात्रा पर जा सकते हैं, झगड़े में न उलझे
सलाह देने से बचें, आर्थिक मदद कर सकते है
उधार न दें, पैसों को मित्रता के बीच न लाएं
धन निवेश न करें, पहले पूरी जानकारी लेना चाहिए

आर्थिक स्थिति : पैसों को लेकर परिवार में तनाव बढ़ता ही जा रहा है.कोई भी निर्णय जो आर्थिक रूप से जुड़ा हो.इस समय न लें.

रिश्ते: परिवार में किसी का विवाह टूटने की कगार पर आ सकता है.सामने वाला अपनी जिद्द को कम नहीं कर रहा है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement