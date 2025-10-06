Kark Tarot Rashifal 6 October 2025: बड़े निवेश पर विचार कर रहे हैं, खानपान का रखें ध्यान

कर्क (Cancer):-

Cards:- Ace of Cups

जल्द ही नौकरी के साथ किसी अन्य जगह पर जाना पड़ सकता हैं. इस समय नई जगह को लेकर थोड़ा संशय मन में बना हुआ है. जीवन में अभी कितनी में विपरीत स्थितियों क्यों ना चल रही हो. इन सब से जल्दी बाहर निकाल कर खुद को बेहतर महसूस कर सकते हैं. आपके पूर्व के प्रेम संबंध से मिला आघात के कारण आपको नए व्यक्तियों से जुड़ने में हिचक महसूस होती है. आपको इस बात का भय रहता है. कि कहीं दोबारा आप उन्हें परिस्थितियों में ना जा पहुंचे. कार्य क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जो सरल और आकर्षक व्यक्तित्व का होगा.

धीरे-धीरे इन मुलाकातों के परिणीति प्रेम संबंध में होने की संभावना प्रबल है. यह रिश्ता आप दोनों के जीवन में स्थायित्व लेकर आएगा. इस बात पर विश्वास रखें. जीवन में छोटे-छोटे बदलाव आ सकते हैं. नए घर को खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. परिवार में किसी नन्हे मेहमान के आगमन से हर्षौल्लास का वातावरण बन सकता है. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की संभावना भी बन रही है. इस समय अपने उन संबंधों को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं. जो पूर्व में किन्हीं परिस्थिति वश टूट गए थे या फिर बिगड़ गए थे.

स्वास्थ्य: खानपान में अरुचि हो सकती है. किसी भी चीज को खाने के बाद बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं. चिकित्सक आपको लिवर की जांच करने की सलाह दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए गए छोटे-छोटे निवेश बड़ी धनराशि में परिवर्तित हो चुके हैं. अब एक बड़े निवेश पर विचार कर रहे हैं.

रिश्ते: अपनी जिद और गुस्से के चलते रिश्तों को खराब ना करें. इसकी जगह ऐसी स्थिति में चुप रहकर उस बात को टालना बेहतर रहेगा.

