Kark Tarot Rashifal 6 November 2025: कर्क राशि वाले पदौन्नति समेत मिलेगा स्थानांतरण, जीवन में नए लोग का हो सकता है प्रवेश

कर्क (Cancer):-

Cards:- Three of cups

किसी नई दुकान की शुरुआत अपने मित्रों के सहयोग से कर सकते हैं. काफी समय से कठिनाइयों का सामना करते आए हैं. आपकी इस स्थिति को देखकर आपके मित्र आपको सफल बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं. सभी आपस में सोच विचार कर आपको नई दुकान का उपहार दे सकते हैं. इस बात के चलते आप खुद को काफी खुशकिस्मत मान सकते हैं. मनचाहे जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है. यदि लंबे समय से नौकरी में पदोन्नति प्राप्त नहीं हो पाई थी. तो अब पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की भी सूचना प्राप्त हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है. किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. यह भी हो सकता हैं,कि अतीत में आप जिस व्यक्ति के साथ प्रेम करते थ. वह पुनः आपके पास लौट आएं. इसके साथ ही वह अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी भी मांग सकता हैं. परिवार में कुछ नए सदस्यों का आगमन हो सकता है. कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे अवसर इस समय आ सकते हैं. आप अपने जीवन में सफलता प्राप्ति के बाद जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं. इस अवसर पर आप अपने परिजनों मित्रों सहयोगियों के साथ एक बड़ा जश्न मना सकते हैं. यह समय आपके अनुकूल है. इस समय पर किए गए कार्य के अच्छे प्रतिफल शीघ्र ही आपको मिलते नजर आएंगे.

स्वास्थ्य: पुरानी चर्म रोग समस्या से छुटकारा मिल सकता है. इसके चलते मन में राहत की सांस महसूस कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नौकरी के साथ एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं.

रिश्ते: परिवार के साथ किसी विवाह में शामिल हो सकते हैं. इस समय आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं. जो आगे चलकर आपका जीवन साथी बन जाएं.

