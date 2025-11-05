Kark Tarot Rashifal 5 November 2025: परिवारिक जरूरतों में वित्तीय समझदारी, मदद लेने और देने में सतर्क रहें

कर्क (Cancer):-

Cards:- Six of pentacles

अचानक से परिवार में कुछ ऐसी परेशानियां सामने आ सकती हैं. जिसके लिए आपको धन की व्यवस्था करनी पड़ सकती है. ऐसी स्थिति में आप कुछ ऐसे लोगों से मदद मांगने का प्रयास करेंगे. जिन्हें आप उनकी जरूरत के वक्त मदद कर चुके है. हो सकता हैं,कि इस समय आपके सामने कुछ ऐसे लोगों का दोहरा चरित्र आ जाएं. जो खुद को आपका शुभचिंतक बताते आएं हो. इस समय जब आप मदद के लिए उनके से बात कर रहे हैं. तो सामने वाला आपको कुछ बहाने बनाकर इस मदद को टालने का प्रयास कर सकता है. कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियों अचानक सामने आ जाती हैं. जिसमें हमें किसी से भी कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं होती है. ऐसी स्थिति से बचाव के लिए अपने आमदनी और खर्चों का ध्यान से बनाए रखना आवश्यक है. साथ ही यदि आप किसी की मदद करते हैं. तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें. कि सामने वाला जरूरत के समय पर आपकी मदद करेगा भी या नहीं. इस बात का आकलन जरूर करें.

स्वास्थ्य: जल्दबाजी में सीढ़ियां उतरने के कारण आपका जोर से मुड़ सकता है. कार्य को करते समय जल्दबाजी और लापरवाही ना करें.

आर्थिक स्थिति: अपने आमदनी में से कुछ धनराशि बचत कर सकते हैं. इस बचत को किसी छोटे निवेश में डालकर आप भविष्य में अच्छा प्रतिफल प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं.

रिश्ते: यदि कोई आपसे इस बात की उम्मीद करता है. कि आप उसके कार्य को करते समय उसकी मदद करेंगे. तो उसकी इस उम्मीद को टूटने ना दें.

