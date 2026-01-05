Kark Tarot Rashifal 5 January 2026: धैर्य, संयम और शक्ति के साथ आगे बढ़ें, लापरवाही और जल्दबाजी से कार्य न करें

कर्क (Cancer):-

Cards:- Knight of Pentacles

समय की प्रतिकूलता परेशान कर सकती है. कार्यों में रुकावटें आती नजर आ सकती है. किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी आपके ओर आपके प्रिय के रिश्ते में गतिरोध पैदा कर सकती है. अपने निजी जीवन में किसी को हस्तक्षेप न करने दें. किसी को दिया पैसा अटक सकता हैं. कुछ कार्य अचानक से रुक सकते है. समय पर किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूरा होने की उम्मीद कम दिखाई दे रही है. जिसको लेकर चिंता बढ़ सकती है. किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है.

और पढ़ें

लक्ष्य प्राप्ति के लिए मन में भटकाव न आने दें. हो सकता है कि रास्ते में आने वाली बाधाएं और चुनौतियां आत्मविश्वास को कम कर दे. लेकिन फिर भी धैर्य, संयम और शक्ति के साथ आगे बढ़े. कार्यों को लापरवाही और जल्दबाजी से न करें. नए विचारों को लेकर कार्य करने की जगह पहले से चला आ रहा रास्ता बेहतर रहेगा. नए रास्ते का जोखिम न उठाएं. लोगों की बातों में आकर किसी पर अविश्वास न करें. पहले स्थिति को समझे और फिर कोई निर्णय लें.

स्वास्थ्य :पेट के दर्द को लेकर चिंता बढ़ सकती है. चिकित्सक खानपान में परहेज की सलाह दे सकते है.

आर्थिक स्थिति: खुद की जमा पूंजी कही अटकी सकती है. व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखे.

रिश्ते : किसी रिश्ते में लंबे समय से चली आ रही परेशानी को दूर करने का प्रयास करें. प्रिय के साथ मुलाकात हो सकती हैं.

---- समाप्त ----