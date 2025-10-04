Kark Tarot Rashifal 4 October 2025: उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है, बाधाएं आ सकती हैं

कर्क (Cancer):-

Cards:- Three of swords

कुछ समय से सीने में दर्द की समस्या हो रही हैं. बात को आप थोड़ा नजरअंदाज कर रहे हैं. ये समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की सलाह लेकर आया हैं. प्रिय अपने अतीत के किसी व्यक्ति के कारण आपके साथ धोखा कर सकता हैं. अतीत से आये व्यक्ति से उसका पूर्व प्रेम संबंध रहा है. इस व्यक्ति ने दोबारा आपके प्रिय के जीवन में आकर उसके मन को बेचैन कर दिया हैं. जिसके चलते आप उसे धीरे-धीरे खुद से दूर जाता हुआ महसूस कर रहे हैं.

कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ किसी अच्छी परियोजना पर कार्य कर रहे हैं. जल्द ही इस कार्य को सफलता मिल सकती है. ऐसा आपको विश्वास है अचानक से इनमें से कोई एक सहयोगी आपके साथ विश्वास घात कर सकता है. जिसके चलते कार्यों में काफी बाधाएं आ सकती हैं. और कार्य पूरा होने में विलंब भी हो सकता है. किसी नजदीकी रिश्ते के टूट जाने के कारण आप सदमे में जा सकते हैं. आपका सहारा छिन सकता है या फिर रिश्तों में त्रिकोणीय स्थिति बन सकती है जो आपके हृदय को दोहरा आघात दे सकती हैं.

स्वास्थ्य: इस समय हृदय से संबंधित किसी भी परेशानी को नजरंदाज ना करें.हो सकता हैं, कि आप किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आ जाएं.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिए गए उधार को सामने वाला वापस नहीं कर रहा है.बार-बार कहने के बावजूद भी वह आपकी बात को टाल देता है.

रिश्ते: ऐसे लोगों से जो जरूरत से ज्यादा आपके जीवन में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं.थोड़ा सजग रहे.वह आपकी निजी बातों को किस तरह तोड़ मोड़ के दूसरे के सामने प्रस्तुत करेंगे.यह आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे.

---- समाप्त ----