scorecardresearch
 

Feedback

Kark Tarot Rashifal 4 November 2025: उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, नए अवसर सामने आएंगे

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 4 November 2025: इस विषय पर आप सामने वाले व्यक्ति से बात करने का प्रयास कर सकते हैं. इस बात को लेकर वह इस व्यवसाय को बंद करने अपना न निर्णय आपको बता सकता हैं.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- Five of pentacles 
अपने रिश्तों के बीच पैसों को ना आने दें. इसके चलते रिश्तों में दरार पड़ सकती है.किसी व्यक्ति पर विश्वास कर आपने उसके साथ व्यवसाय शुरू कर सकते हैं .इस व्यवसाय में आप अपनी एक बड़ी धनराशि को लगा सकते हैं.जल्द ही आप ये अनुभव कर सकते हैं, कि सामने वाला इस व्यवसाय को गंभीरता से नहीं ले रहा हैं.जिसके चलते काफी अवसर हाथ से निकलते हुए नजर आएंगे.

इस विषय पर आप सामने वाले व्यक्ति से बात करने का प्रयास कर सकते हैं. इस बात को लेकर वह इस व्यवसाय को बंद करने अपना न निर्णय आपको बता सकता हैं. जिससे आपको आर्थिक हानि होने की संभावना बन रही हैं. कार्यक्षेत्र में आपके कार्य की सफलता का श्रेय आपके सहयोगी ने अपने नाम कर लिया हैं.जिस कारण उच्च अधिकारियों से उसको प्रशंसित किया जा सकता है. इस बात का आपको काफी आघात पहुंच सकता है.अपने सहयोगी से इस बात विषय पर बात करने का आप फैसला ले सकते हैं.साथ ही उच्च अधिकारियों को भी इस बेईमानी की सूचना देने पर विचार कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement