scorecardresearch
 

Feedback

Kark Tarot Rashifal 3 October 2025: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, खर्चों पर नियंत्रण रखें

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 3 October 2025: इस समय कार्य करते समय आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा.आपकी शारीरिक क्षमता और सख्ती आपको अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएंगी

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-

Cards:- Nine of wands

यह समय अपने साहस और आत्मबल को अधिक मजबूत बनाएं रखने का है. कुछ ऐसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं.जिनको पार करना अभी आपको आसान नहीं लग रहा है. इस समय सतर्कता, चौकसी और स्वयं को वर्तमान स्थिति में तब तक बनाए रखना आवश्यक होगा.जब तक की बाकी परिस्थितियां आपके अनुकूल न हो जाए.हड़बड़ी और लापरवाही से किसी भी कार्य को करना आपके बने बने कार्य को बिगाड़ सकता है.हो सकता हैं, कि परिस्थितियां बेशक आपको काफी प्रतिकूल दिख रही हैं.किंतु यदि आप पूरे धैर्य और संयम के साथ इनका सामना करेंगे.तो विजय निश्चय ही आपकी होगी.इस समय आप कुछ समस्याओं से घिरे हुए हैं तथा वह आपको शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर सकती हैं.आपके मन की शांति किसी अनजाने डर के कारण भंग हो सकती है.इस बात का भी संशय हो सकता है.कि सफलता प्राप्ति होगी भी या नहीं.इस समय कार्य करते समय आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा.आपकी शारीरिक क्षमता और सख्ती आपको अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएंगी .कोई भी परिस्थिति हो आपका लक्ष्य हमेशा कदम आगे बढ़ाना होना चाहिए ना की डरकर पीछे हटना.

सम्बंधित ख़बरें

पैसों का जुगाड़ हो सकता है, मान सम्मान में वृद्धि होगी 
दिखावे के लिए खर्च न करें, कीमती उपहार मिल सकता है 
धनराशि दांव पर लग सकती है, कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं 
मीन राशि वालों को मिलेगा उच्च अधिकारियों का साथ, खानपान रहेगा बेहतर 
कुंभ राशि वालों के जीवन में धन की आवक रहेगी सामान्य, मान सम्मान में वृद्धि पाएंगे 
Advertisement

स्वास्थ्य: किसी के साथ बेफिजूल  की बहस ना करें.हो सकता हैं, कि सामने वाला आपको चोट पहुंचाने की मंशा रखता हो.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: आप जैसा दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे.वैसा ही व्यवहार वह आपके साथ कर सकता हैं.इस बात के लिए तैयार रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement